英國首起案例！ 16歲少女元宇宙「遭多人性侵」 警曝可能無法起訴

英國少女向警方聲稱，自己在虛擬實境空間「元宇宙」（metaverse）中的分身，遭多名陌生男性用戶「性侵」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

2024/01/04 19:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名未滿16歲少女日前向警方報案，指出自己在虛擬實境空間「元宇宙」（metaverse）中的分身，遭到多名陌生男性用戶「性侵」。警方獲報後，已針對這起事件進行調查，同時指出這是英國首起元宇宙性侵案，然而目前英國法律，並未有在虛擬空間遭性侵等行為制定明確規範，因此恐怕難以起訴任何犯罪者。

綜合外媒報導，這名少女向警方報案時表示，當時她正戴著VR裝置，前往元宇宙玩虛擬實境遊戲，卻在遊玩過程中，她的虛擬化身在虛擬「房間」，遭多名陌生男性用戶「性侵」。承辦此案的一名資深警官透露，即便少女的身體並未受到任何物理傷害，但她所受到的心理創傷，與被性侵受害者完全相同，「心理創傷所帶來的影響，其實比任何身體上的傷害還要持久。」

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然而根據英國現有法律，需未經同意發生身體上的性接觸，才構成性侵行為，讓當局擔心若是根據現有法律，此案很有可能無法起訴。報導指出，此案也引發英國民眾質疑，在警方已經有多起真實性侵案件需要處理的情況下，是否有必要再花費大量時間與資源，來調查虛擬世界的性侵案件。

英國內政大臣柯維立（James Cleverly）對此案表示重視，主張大眾應認真看待虛擬空間的犯罪問題，「我知道很多人認為，這又不是真的，但是虛擬實境具有令人難以置信的真實感，我們現在討論的是一名受到創傷的孩子」，他更指出一個能在虛擬實境中性侵兒童的人，在現實生活中一定也會做出一樣可怕的事。

英國政府資料顯示，目前多達15%的5至10歲的兒童，已經使用過VR頭盔，讓不少專家強調，不能輕忽虛擬環境對兒童和青少年族群的影響，並警告元宇宙可能成為犯罪者侵害未成年人的嶄新途徑。國家警局兒童虐待與福利委員會領導人克里奇利（Ian Critchley）也認為，虛擬實境正在為戀童癖者開闢新管道，讓他們更有機會傷害兒童。

Meta發言人則對此回應，「這種行為在我們的平台上無法容忍。對於所有用戶，我們都自動開啟了被稱為『個人邊界』的保護功能，讓不認識的人無法在你幾英尺的距離內接觸你。」另一名高級警官匿名向當地媒體透露，虛擬世界中的性犯罪，早已經開始「盛行」。

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