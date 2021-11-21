兒童安全成隱憂 FB、IG「加密訊息」計畫延至2023

Meta今（21）日宣布，旗下Facebook、Instagram將私人訊息「點對點加密」（end-to-end encryption）的計畫，將延宕至2023年，希望放緩步調，以找出兒童安全問題的完美解方。（路透）

2021/11/21 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕Meta今（21）日宣布，旗下Facebook、Instagram私人訊息「點對點加密」（end-to-end encryption）計畫將延宕至2023年，希望放緩步調，以找出令外界質疑的兒童安全問題的完美解方。

據《衛報》報導，Meta的全球安全總監戴維斯（Antigone Davis）今（21）日宣布，將「點對點加密」私人訊息技術從旗下Whatsapp擴展到Facebook、Instagram的計畫，將延宕至2023年。

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戴維斯表示：「我們希望能有足夠的時間把這件事情做對，所以預計在2023年左右才會把這項技術在旗下所有訊息產品上實現。」

此前，Meta曾表示原本預計實現的時程是2022年，但引起各界反彈，多數認為點對點訊息加密技術，是網路上兒童安全問題的隱憂。

英國全面防止虐待兒童協會（NSPCC）就曾表示，「這種私人訊息功能是兒童性虐待的溫床」，因為這種只會讓傳送者和接收者看見訊息內容的技術，會令執法機關乃至科技平台皆無法追蹤和調查其中內容。

據悉，根據2020年統計，科技業回報給美國國家兒童失蹤及受虐兒童援助中心（NCMEC）的案件就超過2100萬件，來自Facebook的案例則佔其中的2000萬件。

Meta旗下所有產品有超過28億每日用戶，其中通訊軟體Whatsapp早已實裝「點對點加密」訊息功能，和知名通訊軟體LINE的「訊息保護」（Letter Sealing）功能相似。

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