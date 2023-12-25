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英大臣剛宣誓保護婦女生活 同日聚會竟開玩笑：在妻子飲料下藥

英國內政大臣柯維立身陷失言風波。（歐新社）

英國內政大臣柯維立身陷失言風波。（歐新社）

2023/12/25 08:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國內政大臣柯維立（James Cleverly）被媒體爆出失言風波，柯維立在本月一次活動中向女來賓開玩笑，提及「在妻子的飲料中下藥」，甚至還提到俗名為「FM2」、「強暴藥丸」的「氟硝西泮」（Rohypnol）。消息一出立刻引起各界撻伐，柯維立事後也對此道歉。

綜合媒體報導，柯維立失言風波由英國《鏡報》率先披露，指出柯維立於本月18日在首相官邸「唐寧街10號」的一次非公開活動中對女來賓開玩笑，聲稱自己和妻子婚姻長久的秘訣是「確保她總是處於輕度鎮靜狀態，這樣她就永遠不會意識到外面有更好的男人」。柯維立還說：「每天晚上在她的飲料裡加一點氟硝西泮，如果只是一點點，並不算違法。」

而就在柯維立「開玩笑」的同一天，內政部才剛發布有關解決「飲料下毒」問題的新措施及法案。柯維立在一份聲明中指出，在飲料中下藥是種嚴重的犯罪行為，呼籲任何認為自己曾經受害的人都應該立刻報警，確保婦女及女孩們能夠毫無恐懼地生活，是他做為內政大臣的首要任務之一。

針對柯維立的失言風波，柯維立的發言人在聲明中表示，柯維立在處理飲料下毒問題時，「開了一個顯然帶有諷刺性的玩笑」，對此他表示非常抱歉。一名消息人士向《BBC》透露，因為這是一次私人的、不公開的活動，柯維立並不記得自己使用的確切用詞，但他承認任何類似的笑話都不合適，這就是他道歉的原因。

工黨影子內閣內政大臣庫柏（Yvette Cooper）表示，就在英國政府宣布新政策的同一天，內閣大臣竟然說出令人震驚的「笑話」，這顯示柯維立做為負責解決侵害婦女問題的內政長官，並沒有意識到這問題有多嚴重。庫柏質疑，負責解決暴力侵害婦女行為的內政大臣認為開這種玩笑是可以的，受害者要怎麼相信他會認真對待這類罪行？女權慈善機構福賽特協會（The Fawcett Society）呼籲柯維立辭職。

俗名為「FM2」的「氟硝西泮」是一種強力安眠藥，常被有心人士用於下藥迷姦，目前我國將其列為第三級毒品。

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