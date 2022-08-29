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    班主任是狼！飲料偷摻迷姦藥水 乘機性侵補習班女師

    高雄一家補習班班主任竟是狼！在女師飲料偷摻迷姦藥水乘機性侵，遭高雄地院判刑4年。（示意圖）

    高雄一家補習班班主任竟是狼！在女師飲料偷摻迷姦藥水乘機性侵，遭高雄地院判刑4年。（示意圖）

    2022/08/29 00:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某補習班劉姓班主任去年6月聘用女老師「小珮」（化名），因見她年輕貌美竟心生歹念，竟用網路上買來俗稱迷姦藥水的「F水」，趁視訊課後僅剩他和小珮老師，偷偷在飲料中摻入半瓶，趁女老師昏迷之際脫小珮褲裙和內褲性侵，被害人直到醒來才驚覺報警；檢方調閲櫃枱監視畫面認為被告涉及性侵，經採驗女師下體和內褲，未驗出精子細胞，未檢出被告的DNA，法官認為性侵未遂，判刑4年，仍可上訴。

    判決書指出，被告劉男在其父所經營的文理補習班擔任班主任，女老師小珮去年6月間到該補習班應徵工作，被告面試後錄用，劉男見小珮年輕貌美，竟心生歹念，明知疫情嚴峻，補習班採遠距教學，並無學生來上課，竟基於以藥劑強制性交犯意，利用當晚僅有小珮和他到班機會，提供晚餐及飲料。

    被告拉下補習班鐵門後，再趁女老師小珮暫離餐桌之際，將同年5月底自網路購買，含有麻醉劑及副交感神經抑制劑成分、俗稱迷姦藥水的「F水」，摻入女老師的飲料中半瓶，女老師用餐完畢，並喝完該杯飲料，不久藥效發作，小珮趴睡櫃枱，一度跌落地板醒來，後仍不敵藥效全身癱軟昏倒在地板上。

    班主任見女老師全身癱軟昏倒在地板，趁機親吻她的胸部，並將她的褲裙及內褲脫至膝蓋性侵，但因雙腿僅微張，致未能插入而未遂，但檢警和被害人依監視器畫面，指控被告做出性交姿式，可能構成性交既遂。

    但刑事局鑑定顯示被害人下體檢測呈弱陽性反應，顯微鏡檢驗未發現精子細胞，以前列腺抗原檢測法檢測結果，呈陰性反應，直接萃取DNA檢測，也未檢出男性Y染色體DNA-STR型別，經直接萃取DNA檢測，人類男性Y染色體DNA定量結果，未檢出DNA量，另以顯微鏡檢未發現精子細胞，女師體內未檢驗出被告精液，被告坦承犯行。

    高雄地院審酌班主任為滿足自己性慾，竟利用在父親所開設補習班任職幹部機會，伺機將預先購買「F水」摻入女師飲料中，她誤飲含「F水」飲料後昏迷約22小時，一度醒來仍昏沉，還須扶牆才能行走，可見被告摻入之「F水」藥量甚多、藥性甚強，並顯示預謀犯案，惡性及情節均屬重大、惡劣，但被告和女師達成和解，賠償160萬元，女師願給被告自新機會，法官輕判色狼班主任4年徒刑。

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