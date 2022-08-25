想幹嘛？侵占車行賓士還藏放「迷姦藥丸」 他辯稱：治療失眠

警方調查，王男、吳女疑侵占車行的租賃車逾期未還，在後車廂搜索到俗稱「迷姦藥丸」的FM2，總計共12顆、毛重5.91公克，經檢驗為第三級毒品陽性反應。（記者闕敬倫翻攝）

2022/08/25 17:22

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警察局中和分局秀山派出所員警日前巡邏行經秀朗路三段，在路上查獲一輛失竊車，進一步盤查駕駛時，驚見後車廂竟藏有12顆FM2（氟硝西泮），駕駛王姓男子辯稱持有管制藥品為治療失眠病症，但卻無法出示相關證明，警詢後依毒品、侵占罪嫌移送法辦。

中和警分局秀山所員警20日深夜進行線上巡邏，途經秀朗路三段見路上有一輛行駛中的舊型賓士車，以警用手機查詢發現是通報為侵占的失竊車輛，隨即攔停該輛賓士，盤查車內人員身分。

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警方調查，當時車上有2人，除了駕駛43歲王男，副駕駛座是43歲吳女，疑涉嫌侵占車行的租賃車逾期未還，經2人同意搜索全車，竟在後車廂找到俗稱「迷姦藥丸」的FM2，總計共12顆、毛重5.91公克，經檢驗為第三級毒品陽性反應，遂將王、吳2人帶返所內偵辦。

王男辯稱，長期有失眠問題，到醫院就診後購入該藥品，藉此幫助睡眠，卻提不出處方籤簽及醫生證明，全案詢後依違反毒品危害防制條例及侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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中和警分局秀山所員警日前在秀朗路三段查獲一輛失竊車，進一步搜查驚見後車廂竟藏有12顆FM2，駕駛王男辯稱是為了治療失眠病症，但卻無法出示證明，警詢後送辦。 （記者闕敬倫翻攝）

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