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    毒蟲吸毒high過頭 當街揍人搶手機還擄女開房間

    陶嫌被警方逮回。（記者王冠仁翻攝）

    陶嫌被警方逮回。（記者王冠仁翻攝）

    2022/08/21 10:43

    〔記者王冠仁／台北報導〕26歲陶姓毒蟲疑似吸毒後神智不清，外出後見到不認識、正要去購物的張姓男子，居然當街痛打張令其交付財物；張身上沒錢，陶又隨其返回住處再次痛毆，拿走9百多元以及手機。陶見到張男住處內還有另名吳姓女子，也將吳押上計程車離去。陶最後帶吳入住西門町一家旅館，但不久後就呼呼大睡，吳趁機求救，警方1小時內救出吳並逮捕陶。

    警方調查，本月18日凌晨近2時，27歲張姓男子從台北市大理街住處外出購物，當時陶姓男子疑似吸毒玩後神智不清，他在路上看到張，居然不分青紅皂白、當街對張痛打令其交出財物。當時張身上錢不多，陶於是押著張返回其住處，再次飽以拳腳，最後搶走張的9百多元與手機。

    原本張與透過網路認識的32歲吳姓女子相約碰面，陶在張的屋內發現吳，居然要將吳押上計程車離去；吳見張被陶痛毆，不敢不從。

    陶將吳押上計程車後，前往漢中街一家旅館投宿，他入住後隨即躺在床上呼呼大睡，吳見他睡著，趁機拿手機傳訊息給張求救。張此時已經前往派出所向警方求助，他同時拿出備用手機發現吳女訊息，立刻請警方前往救人。

    警方根據吳女拍下的房卡照片，循線到旅館救人，當時陶正在床上呼呼大睡，吳飽受驚嚇、但幸虧只有輕微肢體擦挫傷。警方查扣張被陶搶走的手機與現金，最後將陶依強盜、妨害自由、毒品罪嫌送辦。

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    警方在陶嫌身上查扣毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在陶嫌身上查扣毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在陶嫌身上查扣吸食器。（記者王冠仁翻攝）

    警方在陶嫌身上查扣吸食器。（記者王冠仁翻攝）

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