藥頭被逮捕 向女友道別祭拜神明辭行

警方同意莊姓藥頭（白衣者），向家神上香辭行。（記者張瑞楨翻攝）

2022/08/25 12:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市刑警大隊偵四隊掃蕩毒品，向上溯源第4層藥頭，破獲以歇業中古車行作為掩護的毒品分裝場，共查獲2名藥頭及4名藥腳到案，其中，黃姓藥頭被法院裁定准予羈押，莊姓藥頭當時正在神明廳內，焚香拜神明，警方要將莊男押回偵訊時，他特別要求向女友道別，再度跟神明上香祈求平安，警方同意他辭行，偵訊後移送地檢署，檢方聲請羈押，但法院裁定10萬元交保。

中市刑警大隊偵四隊隊長陳聖偉表示，此案是前年11月間，查獲顏姓男子，擔任「小蜜蜂」販賣毒品咖啡包，經長時間層層溯源，發現黃姓藥頭（32歲）、莊姓藥頭（30歲），涉嫌以歇業中古車行當作掩護，經營販毒據點，讓藥腳可以假借買賣中古車的名義，大大方方開車進出車行購買毒品。

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警方歷經數個月蒐證及追查，破解犯嫌設下的障眼法，確認莊、黃2嫌，涉嫌在歇業中古車行內，共同分裝及販賣毒品咖啡包、愷他命等第三級毒品，上月底由台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，協同中市警局第六分局、彰化警局和美分局、海巡署彰化查緝隊等單位，搜索彰化縣和美鎮等9處地點，逮捕莊男與黃男，以及4名藥腳到案，全案依涉嫌販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，黃男被法院裁定收押禁見，莊男裁定10萬元交保。

警員攻堅進入該歇業中古車行時，發現大廳設有神明廳，警方要押莊男回偵查大隊偵訊時，莊男還特別要求讓他再跟女友道別、向神明上香以祈求平安，相當的慎重，檢方聲請羈押，但法院裁定10萬元交保。

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警方查扣市價近百萬元的毒品。（記者張瑞楨翻攝）

各種毒咖啡的包裝琳瑯滿目。（記者張瑞楨翻攝）

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