為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    藥頭被逮捕 向女友道別祭拜神明辭行

    警方同意莊姓藥頭（白衣者），向家神上香辭行。（記者張瑞楨翻攝）

    警方同意莊姓藥頭（白衣者），向家神上香辭行。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/08/25 12:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市刑警大隊偵四隊掃蕩毒品，向上溯源第4層藥頭，破獲以歇業中古車行作為掩護的毒品分裝場，共查獲2名藥頭及4名藥腳到案，其中，黃姓藥頭被法院裁定准予羈押，莊姓藥頭當時正在神明廳內，焚香拜神明，警方要將莊男押回偵訊時，他特別要求向女友道別，再度跟神明上香祈求平安，警方同意他辭行，偵訊後移送地檢署，檢方聲請羈押，但法院裁定10萬元交保。

    中市刑警大隊偵四隊隊長陳聖偉表示，此案是前年11月間，查獲顏姓男子，擔任「小蜜蜂」販賣毒品咖啡包，經長時間層層溯源，發現黃姓藥頭（32歲）、莊姓藥頭（30歲），涉嫌以歇業中古車行當作掩護，經營販毒據點，讓藥腳可以假借買賣中古車的名義，大大方方開車進出車行購買毒品。

    警方歷經數個月蒐證及追查，破解犯嫌設下的障眼法，確認莊、黃2嫌，涉嫌在歇業中古車行內，共同分裝及販賣毒品咖啡包、愷他命等第三級毒品，上月底由台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，協同中市警局第六分局、彰化警局和美分局、海巡署彰化查緝隊等單位，搜索彰化縣和美鎮等9處地點，逮捕莊男與黃男，以及4名藥腳到案，全案依涉嫌販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，黃男被法院裁定收押禁見，莊男裁定10萬元交保。

    警員攻堅進入該歇業中古車行時，發現大廳設有神明廳，警方要押莊男回偵查大隊偵訊時，莊男還特別要求讓他再跟女友道別、向神明上香以祈求平安，相當的慎重，檢方聲請羈押，但法院裁定10萬元交保。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣市價近百萬元的毒品。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣市價近百萬元的毒品。（記者張瑞楨翻攝）

    各種毒咖啡的包裝琳瑯滿目。（記者張瑞楨翻攝）

    各種毒咖啡的包裝琳瑯滿目。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假藥頭收錢耍詐被訴 空菸盒內放衛生紙呼嚨警線民
    2022/08/08 19:15

    假藥頭收錢耍詐被訴 空菸盒內放衛生紙呼嚨警線民
    刑警老公藥頭妻 結婚20年沒出包 卻栽在藥腳手上
    2022/07/20 23:43

    刑警老公藥頭妻 結婚20年沒出包 卻栽在藥腳手上

    為年輕人著想 松益發推72小時包修
    邊買邊賣籌吸毒錢… 金山藥頭收押
    2021/11/09 22:42

    邊買邊賣籌吸毒錢… 金山藥頭收押
    國中時曾救溺獲總統表揚 男長大後淪毒品藥頭被逮
    2021/08/25 15:52

    國中時曾救溺獲總統表揚 男長大後淪毒品藥頭被逮

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    藥頭提供「吸毒室」只准內用防警 高市刑大破獲搜出海洛因
    2021/08/06 11:31

    藥頭提供「吸毒室」只准內用防警 高市刑大破獲搜出海洛因
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播