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搶眼！520國宴場內佈置曝光 蘭花化身近30友好國國旗造型

採用獨特奈米噴染技術設計而成的30格國旗蘭花擺設，全場最吸睛。（台南市政府提供）

採用獨特奈米噴染技術設計而成的30格國旗蘭花擺設，全場最吸睛。（台南市政府提供）

2024/05/20 17:24

〔記者王姝琇／台南報導〕今年520就職國宴晚會首度移師台南安平舉行，場內佈置搶先曝光，以絕美台南蘭花為主軸，搭配採獨特奈米噴染技術設置而成，近30個友好國家的國旗造型，成為全場吸睛焦點。

今年520國宴花卉佈置主題「豐饒福爾摩沙」，3個宴會廳桌花分別以代表國家慶典的「台灣紅」，呈現普天同樂熱鬧喜慶的氛圍；代表台南圓夢的「台南粉」則以粉色代表浪漫，呼應文學家葉石濤曾說的「台南是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」另，代表物產豐盛的「豐收黃」，則以稻米、芒果、香蕉與鳳梨成熟的顏色為設計主軸。

市府表示，花材以台灣最具國際競爭力且為台南市花的蝴蝶蘭為主，結合台南在地花卉火鶴，並搭配腎藥蘭、萬代蘭與文心蘭等台灣最具國際能見度的蘭花，以打造2024最具台南特色的國宴。

國旗蘭花則採用獨特奈米噴染技術，製作過程更需經過7個工序（設計、定稿、開模、調色、試染、定色與噴染）才能完備國旗蘭的呈現。雖然費時費工，但噴染圖案以友好國家的國旗為設計，使每朵蝴蝶蘭滿載台灣人民良善的心意。

520國宴首度移師台南舉行，會場內佈置美輪美奐。（台南市政府提供）

520國宴首度移師台南舉行，會場內佈置美輪美奐。（台南市政府提供）

採用獨特奈米噴染技術設計而成的30格國旗蘭花擺設，全場最吸睛。（台南市政府提供）

採用獨特奈米噴染技術設計而成的30格國旗蘭花擺設，全場最吸睛。（台南市政府提供）

採用獨特奈米噴染技術設計而成的30格國旗蘭花擺設，全場最吸睛。（台南市政府提供）

採用獨特奈米噴染技術設計而成的30格國旗蘭花擺設，全場最吸睛。（台南市政府提供）

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