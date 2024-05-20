回應賴清德520就職演說 中國國台辦：充分暴露「台獨工作者」本性

中國國台辦發言人陳斌華回應，今天「台灣地區領導人」的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。（資料照）

2024/05/20 16:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德今日發表就職演說，以「不卑不亢維持現狀」為新政府的兩岸論述定錨，並強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。中國國台辦發言人陳斌華回應，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨；中國外交部大嗆，「台獨」是死路一條，分裂注定失敗。

賴清德強調，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

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賴清德更呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

國台辦發言人陳斌華表示，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁。

陳斌華聲稱，今天「台灣地區領導人」的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。

陳斌華說，「台灣地區領導人」罔顧民意、逆流而動，釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。

中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上回嗆，「台獨是死路一條，無論打著什麼旗號，分裂都注定失敗。」

對此，台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，關於賴清德總統的就職演說，只要沒有接受一中原則、九二共識，北京當局都不會滿意的。

陳世民分析，這次賴總統就職文告更確定台灣主體地位，使用「中國」而非「對岸」，多次將台灣與中國放在一起講，光是台灣就提到83次，呈現台灣與中國是兩個不同國家。

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