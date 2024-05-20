為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴清德對中遞橄欖枝！國安高層：中生來台、對等觀光「都準備好了」

總統賴清德今天發表就職演說。（記者劉信德攝）

總統賴清德今天發表就職演說。（記者劉信德攝）

2024/05/20 16:46

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今在就職演說對中國具體釋出善意，喊話可以從雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。國安高層透露，早在蔡政府時代就已為學位生取得健保的相關規定鬆綁，賴清德總統過去曾參與相關政策制定，因此在政策脈絡上是一致的，「我們已經有施政上的政策準備，都已經準備好了！」

在中國持續軍事、統戰的等各種威脅之下，國安高層受訪指出，賴清德在演說中已表達最大善意，包含希望中國正視中華民國存在的存在，希望中國尊重台灣人民的選擇，拿出誠意跟台灣民選政府在對等尊嚴原則下對話、合作等，並特別提及從重啟雙邊對等觀光旅遊、學位生來台就學，作為好的開始。

國安高層說，其實早在蔡英文總統時期，政府就已鬆綁學位生取得台灣健保的相關規定，曾參與相關政策制定賴清德也有注意到，希望透過中國學生來台就學，增進彼此了解、交流互動，對雙方關係都有助益，蔡、賴政府在政策脈絡上是一致的。

該高層說，政府已經做好相關準備，包含中生適用台灣健保已完成相關法制作業，中國若開放旅行團，也能展開相關觀光交流；被追問是已有具體規劃、可以馬上進行嗎？對方回應，是的，「我們已經有施政上的政策準備，都已準備好了！」

這位高層指出，賴清德也特別提到國人必須更團結，這個重要概念在於大家有不同政策主張，對內競爭再激烈，對外也要團結一致，才能防止各種外部的統戰、分化，全體國人不分族群，不分先來後到，認同台灣都是國家的主人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴清德「台灣是國家名稱」 馬辦：「新兩國論」赤裸裸挑釁
2024/05/20 16:37

賴清德「台灣是國家名稱」 馬辦：「新兩國論」赤裸裸挑釁
總統賴清德「盼中國正視中華民國存在」 柯文哲：觀察3個月實際作為
2024/05/20 16:21

總統賴清德「盼中國正視中華民國存在」 柯文哲：觀察3個月實際作為

移居熱區在「這」！揭密千坪花園宅
520觀禮埋頭猛寫不鼓掌 柯文哲：我從小就是好學生
2024/05/20 16:29

520觀禮埋頭猛寫不鼓掌 柯文哲：我從小就是好學生
賴清德籲中國「對等觀光旅遊」 業界：先解禁團令釋善意
2024/05/20 14:38

賴清德籲中國「對等觀光旅遊」 業界：先解禁團令釋善意

永慶房屋廣告 以誠實回應你對家的渴望
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播