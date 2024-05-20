藍營批賴清德狂提中國 國安人士：國際也如此 沒什麼特別

總統賴清德今天發表就職演說，分七大主軸闡述「承先啟後、迎向未來」，帶領台灣前進穩定可信賴的新未來。（記者劉信德攝）

2024/05/20 17:19

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天發表520就職談話時呼籲中國停止對台文攻武嚇，正視中華民國存在的事實，卻被藍營批評不斷使用「中國」、以「新兩國論」挑釁云云；國安人士指出，賴清德透過兩大重要元素，對中國釋出非常大的善意，國際上、過去蔡總統也都是用「中國」稱呼，沒有什麼特別。

對於國民黨批評感受不到賴清德演說對中國釋出善意、國民黨團也指控不斷使用「中國」是向獨派靠攏，國安人士指出，賴清德就職談話有兩大重要元素，一是台灣要確保民主自由，讓國家持續發展，並與國際社會協力合作；第二是希望中國尊重台灣人民及中華民國存在的事實，並強調追求兩岸共存共榮，為什麼這不是善意？這就是善意。

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針對前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑指控，賴表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，完全不提兩岸人民關係條例，是赤裸裸的挑釁，更是違憲；國安人士反酸「他在北京沒有這樣說」，並強調，賴已經很清楚說明，全體國人不分族群、先來後到，只要認同台灣都是國家的主人，也提及中華民國主權屬於全體國人。

國安人士強調，賴清德談話一開頭就表明會依據「中華民國憲政體制」帶領國家前進講憲政體制，當中包含憲法及增修條文，當然也包含相關法制；賴也提及，無論中華民國、中華民國台灣或台灣，都是我們的名稱，為什麼對馬辦來說會造成錯亂？期盼多跟國人溝通自由民主的價值，比較有機會回到國際社會的正常軌道。

對於賴清德對兩岸的表述有沒有比蔡英文更鷹派？國安人士表示，面對中國各種軍事脅迫、灰色地帶挑釁、在國際社會的種種打壓，身為一位民主國家的元首，賴清德呼籲中國回到國際社會共同關切的軌道，並提出共存共榮、互利互惠的方案，這個善意非常大。

被問及為什麼演說使用「中國」，而非北京、大陸等用詞，國安人士說，蔡英文總統過去也用中國稱呼，沒有什麼特別，賴清德就職演說國際也在看，國際上又是怎麼稱呼中國？至於中國、中華人民共和國有無分別，該人士說，它就是個稱呼，中國指的當然就是PRC。

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