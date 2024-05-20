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賴清德「台灣是國家名稱」 馬辦：「新兩國論」赤裸裸挑釁

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（記者林欣漢翻攝）

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（記者林欣漢翻攝）

2024/05/20 16:37

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德今天以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題、分七大主軸發表就職演說，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴總統直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。

蕭旭岑認為，在賴清德如此直接又赤裸地表態，等於往台獨方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。

蕭旭岑指出，賴清德演說違反中華民國憲法的地方有三，一， 根據中華民國憲法，兩岸同屬一中，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家，「說中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，違反中華民國憲法。

二， 根據中華民國憲法，國家名稱是「中華民國」，賴清德說「台灣也是國家名稱」，違反中華民國憲法。三， 過去中華民國總統，也就是台灣領導人，從未承認「中華人民共和國」，而是以「大陸地區」稱呼。如果把大陸視為一個國家，違反中華民國憲法。

蕭旭岑表示，賴清德總統才剛依據中華民國憲法就職，誓言有「余必遵守憲法」的文字，卻在擔任中華民國的第一天第一次公開演講，就帶頭違憲，如何向國人交代？可見賴清德在競選總統時說「中華民國憲法是災難」，反映他心中真正的想法。

蕭旭岑質疑，美國是否事先知情並支持？否則美國國務卿布林肯也不會公開發新聞稿祝賀賴清德就職，這在過去並不常見。但是倘若美國事先知情並支持，兩岸情勢將會陷入極端危險的境地。

蕭旭岑呼籲，賴清德總統應回應今年一月總統大選，有六成反對台獨的民意，如賴政府不願遵守中華民國憲法，就請修憲，不要赤裸裸地違憲，這等於欺騙國人，危害兩岸和平，欺騙國際社會。

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