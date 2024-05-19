賴清德就職前夕 美智庫示警：中國或以「特洛伊木馬」方式對付台灣

賴清德520就職大典緊鑼密鼓籌備中。（法新社）

2024/05/19 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在賴清德就任總統前夕，美國智庫「美國企業研究所」（AEI）和「戰爭研究所」（ISW）在最新報告中示警，中國在處理台灣問題上存在「特洛伊木馬」式戰略，國際社會與其監視中國每一次軍演，或以相同規模軍事行動反擊，不如在政治行動上打擊北京痛點，例如擴大與台灣的合作。

《自由亞洲電台》（RFA）報告中指出，賴清德就任後的4年執政期間，中國將實施海空、訊息、網路、經濟、認知等各類行動，就像特洛伊木馬般，一邊掩蓋其真實「統一」目的，一邊拖延國際社會對台灣的關注，以讓台灣的處境愈發困難。在2028年前後，台灣或將被迫接受北京的「和平進程」或「統一協議」。

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報告作者、AEI資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）表示，對於如何抵禦北京當局對台灣的控制，美國及其盟友目前過於聚焦於嚇阻或如何擊退解放軍，卻忽略中國「非戰爭形式的威脅行動」。他認為，北京當局的目標是要「痛苦大到讓足夠多的台灣人想要和平，並導致台灣孤立於國際社會」，因此，不讓中國重新定義台海周圍的合法性非常重要。

北京想要塑造的認知和氛圍，包括如果台灣與美國加強合作，就會導致兩岸緊張關係升級。北京這麼做的真實目的是想削弱美台關係，讓台灣的國際地位愈發孤立。此外，北京還可能透過擴大檢查和審核進口台灣的貨物、經濟及網路戰，甚至政治宣傳，以降低台灣民眾的生活水準，藉此挑戰台灣政府執政的有效性和合法性。

卜大年說，國際社會與其追蹤監視中國每一次軍事演習、軍機去向，或以相同規模的軍事行動反擊，不如改以政治行動打擊北京當局真正在意的痛點，例如增加台灣與世界其他國家的民航合作，或推動台灣加入區域防空架構以作為回應。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員林碧瑩（Bonny Lin）則指出，即便中國不採用武力手段入侵台灣 ，也能在短期內達到不戰而屈人之兵的目標。在多數人認爲中國因爲國內經濟萎靡或美中競爭等問題而自顧不暇時，「台灣依舊每天面臨中國的脅迫，而且這樣的情況愈來愈嚴重……。即便是國民黨，視北京施壓的程度爲何， 也將開始出現不一樣的立場，可能更不願意與中國當局接觸。」

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