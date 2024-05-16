中國批出席賴清德就職「違反一中」 澳洲外交部及議員1句話嗆爆

總統賴清德、副總統蕭美琴520就職典禮，澳洲國會跨黨派議員將出席。（資料照）

2024/05/16 21:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣總統當選人賴清德就職典禮即將於20日舉行，澳洲國會跨黨派議員將出席。中國政府在消息尚未公開前就先發聲明，警告此舉可能破壞雙邊關係，但澳洲政府和相關議員駁斥說，議員參加台灣總統就職典禮符合慣例。

《澳洲廣播公司（ABC）》16日報導，包括執政黨工黨議員西科內（Raff Ciccone）、反對黨自由黨議員錢德勒（Claire Chandler）在內，國會4名跨黨派議員將到台灣參加賴清德總統就職典禮。《中央社》的報導指出，將有5名議員訪台。

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消息公開前，中國駐澳洲大使館15日就先發出聲明，批評澳洲國會議員具有官方身分，訪台參加總統就職典禮，違反一個中國原則，「公然為台獨分裂活動壯膽和提供支持」。聲明敦促澳洲「遵守對一中原則的承諾」，與中國一起維護辛苦得來的中澳關係正面進展，避免對兩國關係有不必要的干擾或破壞。

ABC報導指出，澳洲外交部發出聲明，駁斥中國「不正確的說法」。外交部發言人說，「這些訪問符合澳洲的一個中國政策和歷來做法」，「國會議員以其個人身分前往台灣，澳洲駐台代表處也將參加就職典禮，這符合一貫的慣例」。

錢德勒說，她期待參加賴清德總統就職典禮，「這延續澳洲國會跨黨派代表團訪問台灣的悠久歷史」，她也強調澳台關係的重要性，「澳洲應該如何與我國的夥伴往來，不是其他人可以指手畫腳的」。

西科內也呼應類似看法，他說，他很高興在賴清德總統就職之際訪問台灣，而且澳洲總理已經恭喜賴清德勝選，「我期待在他們新總統就職的時刻，與台灣人民一起慶祝台灣民主的活躍」。

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