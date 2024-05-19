明天520總統就職！ 各大外媒「聚焦台灣」摘要一次看

賴清德、蕭美琴20日就職，各大國際媒體聚焦台灣。（資料照）

2024/05/19 13:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕520總統就職日在即，台灣也再次躍上國際各大媒體頭條版面，包括《路透》、《經濟學人》、美國《CNN》、《美聯社》、英國《BBC》、《衛報》、新加坡《亞洲新聞台》、日本《日經亞洲評論》等等，皆以專稿聚焦介紹台灣總統蔡英文、準總統賴清德及台海局勢。

美國《CNN》以「讓台灣嶄露頭角、對抗中國的領袖」為題，聚焦介紹即將卸任的總統蔡英文及8年政績，分析其如何以「非典型政治人物」的姿態，讓台灣在國際社會嶄露頭角（Put Taiwan on the map）。

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外媒《路透》則以準總統賴清德承諾維持穩定和平現狀，以及邀請友邦使節釣蝦等，以2篇新聞稿篇幅分析賴清德就任總統後的台海局勢，以及其加強並現代化台灣自我防衛，避免衝突發生的政策方針。

此外，英國《BBC》以「鋼鐵領袖」形容，深度報導並分析總統蔡英文如何在過去8年間，「重寫」如何應對中國之教科書的歷程，以及其如何帶領台灣利用「軟實力」，與「理念價值相近」的民主盟友交好，讓台灣走向更多元、自由的道路。

英國《衛報》聚焦介紹準總統賴清德礦工子弟背景並一路向上提升，當選台灣總統的成長、政治歷程。同時也詳盡分析在面對中國威脅的情況下，賴清德將領導從國會多數變為少數的執政黨，面對不同以往的政治挑戰。

英國《經濟學人》雜誌則以「台灣欲證明國防是『玩真的』」為題，分析台灣準總統賴清德即將面對的各項新政治挑戰和課題，包括如何以烏克蘭為鑑全面改革強化國防，嚇阻中國過去十數年間，每年增加10%國防預算的軍事猛獸。

美國《美聯社》及日本《日經亞洲評論》也著重報導準總統賴清德即將在延續強健外交政策的同時，面臨國內政治挑戰及國外的中國威脅。此外，新加坡《亞洲新聞台》則將鏡頭轉向台灣海巡在520總統就職前夕，金門、馬祖和澎湖海防皆嚴陣以待，嚴密監測敵軍可疑動態。

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