喊話各政黨反併吞、護主權 賴清德：中華民國、中華民國台灣、台灣都是我國名稱

總統賴清德今天發表就職談話。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 12:03

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全文》賴清德總統就職演說 打造民主和平繁榮的新台灣

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天發表就職談話時表示，他將透過民主團結國人、壯大國家，並重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何一個政黨都要反併吞、護主權，不能為了政權犧牲國家主權，無論中華民國、中華民國台灣或台灣，都是我們國家的名稱、都一樣響亮，大家一條心、團結一致，大步走向世界。

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賴清德向國人喊話說，國家的未來發展，需要每一分力量；面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠成功面對，「團結一致，我們的腳步就更穩；相互扶持，我們的足跡就更遠」，為了國家的生存發展，我將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。

「我們都知道，有主權才有國家！」賴清德強調，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德強調，當世界上有越來越多國家公開支持台灣的國際參與，在在證明了台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮，就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界！

「當台灣走進世界，我們也歡迎世界走進台灣。」最後，賴清德表示，許多新住民朋友、外籍友人，從世界各地來到台灣，寫下屬於台灣的新篇章，他要表達感謝與致敬，對於千里來訪的國際友人、歸國僑胞以行動支持台灣，賴也請全場以熱烈掌聲歡迎、感謝他們！

賴清德表示，今晚國宴選在台南舉辦。1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。站在「台南400」的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣；他要邀請國人，和他一起為孕育你我的母親台灣喝采，並一起用行動守護她、榮耀她，讓世界擁抱她，讓她成為國際上令人尊敬的偉大國家！

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