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伊朗總統機上有9人 土耳其無人機發現疑似殘骸訊號

伊朗總統萊希搭乘的一架直升機19日在伊朗西北部山區墜毀，該機包含萊希在內共載有9人。（路透）

伊朗總統萊希搭乘的一架直升機19日在伊朗西北部山區墜毀，該機包含萊希在內共載有9人。（路透）

2024/05/20 09:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機19日在伊朗西北部山區墜毀，震驚國際。伊朗媒體指出，該架直升機上包含萊希共有9人。目前搜救人員正趕往事故現場搶救，不過因為環境低溫及濃霧阻撓，尚未尋獲直升機。

綜合外媒報導，萊希所搭乘的直升機是美國製造的貝爾212中型直升機，機上可容納15人，包括1名飛行員及14名乘客。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）報導指出，萊希搭乘的這架直升機共載有9人，包括萊希、外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）、東亞塞拜然省省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、伊朗最高領袖駐東亞塞拜然代表阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）、飛行員、副駕駛、機組人員，維安團隊負責人與1名保鑣。

土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導指出，土耳其部署至伊朗的無人機發現一個「熱源訊號」，疑似為萊希座機殘骸，土耳其官方已和伊朗當局分享座標。

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