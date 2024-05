伊朗總統機上有9人 土耳其無人機發現疑似殘骸訊號

2024/05/20 09:25

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)搭乘的直升機19日在伊朗西北部山區墜毀,震驚國際。伊朗媒體指出,該架直升機上包含萊希共有9人。目前搜救人員正趕往事故現場搶救,不過因為環境低溫及濃霧阻撓,尚未尋獲直升機。

綜合外媒報導,萊希所搭乘的直升機是美國製造的貝爾212中型直升機,機上可容納15人,包括1名飛行員及14名乘客。

請繼續往下閱讀...

伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim news agency)報導指出,萊希搭乘的這架直升機共載有9人,包括萊希、外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amir-Abdollahian)、東亞塞拜然省省長拉赫馬蒂(Malek Rahmati)、伊朗最高領袖駐東亞塞拜然代表阿勒哈謝姆(Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem)、飛行員、副駕駛、機組人員,維安團隊負責人與1名保鑣。

土耳其《安納杜魯新聞社》(Anadolu Agency)報導指出,土耳其部署至伊朗的無人機發現一個「熱源訊號」,疑似為萊希座機殘骸,土耳其官方已和伊朗當局分享座標。

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP