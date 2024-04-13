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嘉義4.9地震為破碎帶引起 地震中心：跟梅山斷層距離30公里

中央氣象署地震測報中心技正林柏佑指出，嘉義布袋13日凌晨的4.9地震，主因是板塊擠壓前緣的破碎帶所致。（記者吳柏軒攝）

中央氣象署地震測報中心技正林柏佑指出，嘉義布袋13日凌晨的4.9地震，主因是板塊擠壓前緣的破碎帶所致。（記者吳柏軒攝）

2024/04/13 11:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕嘉義今（13日）凌晨發生連2個芮氏規模4以上地震，且餘震累計6個，震得當地整夜不寧，中央氣象署地震測報中心表示，震央落在板塊碰撞的西部邊緣，過去歷史地震分布都有規模4到5，但該處跟梅山斷層距離30公里，研判今天凌晨地震應是破碎帶造成。

地震中心技正林柏佑表示，凌晨2點44分在嘉義布袋發生規模4.9地震，地震深度10.4公里，最大震度為嘉義縣義竹、太保市有4級，甚至造成北台灣有1級，到了凌晨4點，同樣在布袋又有規模4的餘震，深度10.2公里，觀測至今已有6起餘震。

林柏佑說，這波地震，研判是板塊碰撞前緣、偏西部的地帶當中，區域較淺的破碎帶所引起，搜尋過去歷史地震分布，都有規模4到5的地震發生，如4月1日有規模4.38地震、4月11日有規模4.93地震，代表該區域持續都有地震活動。但該地點跟梅山斷層距離超過30公里，研判今凌晨地震為破碎帶產生。

而所謂破碎帶，林柏佑解釋，從板塊構造來看，因台灣受到菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊擠壓，在過去地震與板塊活動下，在板塊碰撞處或前緣等處會導致破碎帶產生，這也是台灣地區會有很多地震的背景原因。

林柏佑提醒，未來3到5天，嘉義布袋等地，仍會有規模3到4的餘震發生，至於傳地震前有「地鳴」現象，他說，有可能發生，但目前科學界缺乏明確證據證明哪些構造所致；至於該處是否有「盲斷層」？林柏佑表示，盲斷層就是未知斷層，與破碎帶的概念相似，這些地震構造難從地表資料確定狀況，但目前不會特別說嘉義地震是盲斷層引起，現今仍研判為破碎帶引起。

另外，有關0403花蓮7.2地震，林柏佑說，從主震發生至今，有感餘震很快慢慢遞減下來，而截至今上午9點40分止，已發生863起有感餘震，其中顯著有感175起，小區域地震為688起，因餘震持續發生，花蓮天氣預報今天仍有降雨，地震加上雨勢可能導致山區落石或狀況，民眾還是須稍加留意。

中央氣象署地震測報中心技正林柏佑說明，13日凌晨在嘉義布袋發生4.9及4.0地震情況。（記者吳柏軒攝）

中央氣象署地震測報中心技正林柏佑說明，13日凌晨在嘉義布袋發生4.9及4.0地震情況。（記者吳柏軒攝）

中央氣象署地震測報中心統計，嘉義布袋4.9地震的震央周圍，過去也有發生過芮氏規模4到5的地震。（記者吳柏軒翻攝）

中央氣象署地震測報中心統計，嘉義布袋4.9地震的震央周圍，過去也有發生過芮氏規模4到5的地震。（記者吳柏軒翻攝）

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