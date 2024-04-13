花蓮強震》震後11天中和礦場尋獲1遺體 疑失聯貨車司機

花蓮秀林鄉和仁中和礦場找到失聯司機，遺體準備運送下山。（花蓮縣消防局提供）

2024/04/13 12:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮強震發生第11天，花蓮縣消防局持續搜救失聯3人，包括在砂卡礑步道的一對澳洲籍新加坡夫妻、以及秀林鄉和仁礦區中和礦場的蕭姓貨車司機，今天11點多傳出中和礦場熱區挖掘到小貨車上載運的沙包，隨後發現貨車及司機遺體正運送下山。

花蓮縣消防局指出，中和礦場在11點30分先是怪手挖到失蹤貨車駕駛座，但是挖到駕駛座時人卻沒有在車內，疑似因地震衝甩出車外，經過怪手持續挖掘，在11點45分發現遺體，再經人力徒手挖掘出，11點53分脫困，準備從礦場運送下山，前往花蓮市立殯儀館。

請繼續往下閱讀...

據親屬說，62歲的蕭男是新北汐止人，在水泥廠工作多年，曾待過台北、宜蘭等地，育有2個孩子都已經成年，但蕭父已經80多歲，聞訊後相當悲傷。

花蓮縣消防局特搜大隊昨天前進礦場以之字形方式往礦山上方推進，但負責整平路面的怪手遭落石擊中，導致油管受損，幸不影響搜救，昨天下午3點2台怪手重機械都抵達熱區待命。

今天一早消防局加上義消共7人、礦場救護隊6人、消防局特搜大隊6人共19人，搭乘2部沙灘越野車及2部吉普車抵達目標熱區，以怪手進行開挖。

砂卡礑步道搜尋新加坡失聯夫妻部分，今天8點包括消防、義消共10人，攜帶溯溪及水域裝備進入砂卡礑步道，直接通過0.5K第一崩壁，昨天下午發生落石的2.2K第二崩壁，直接渡溪前往2.4K砂卡礑瀑布區搜索中。

花蓮秀林鄉和仁的中和礦場早上在熱區開挖。（花蓮縣消防局提供）

中和礦場11點45分發現遺體。（消防局提供）

花蓮秀林鄉和仁礦區中和礦場找到失聯司機，遺體準備運送下山。（花蓮縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法