弘光學生赴日長照機構實習 用心設計復健活動獲讚

2019-06-24 20:24

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系大四學生，到日本高知縣長照機構實習3個月，還有研究所研究生前往短期研習。學生實習結束期末回校分享心得表示，日本比台灣早邁入高齡社會，長照機構運作模式跟台灣有很大不同，很有「家」的感覺，有人準備加強日文能力，畢業後赴日工作。

老福系主任林佳靜表示，學生在今年2月前往實習3個月，學期結束在台舉辦成果說明，藉由學生實習的經驗分享，讓系上師生了解台灣、日本兩地長照機構的不同，讓下個梯次準備前往實習學生在出發前預先準備，達到最好的實務學習效果。

帶學生前往日本高知縣實習的助理教授余靜佳說，高知縣位在日本四國島南部，交通車程很遠，從高松機場前往實習單位要坐車4個小時，首批學生前往高知縣實習挑戰多，幸學生出發前有寫計畫充分準備，抵達後討論實習方向，實習單位也對學生很照顧，提供全額食宿補貼，載生病學生去看病，漸入佳境，學生表現獲得好評，因高知縣長照專業人力不足，當地很期望雇用台灣長照人才。

赴日實習的學生黃虹紋說，剛到日本時因日文不夠流利，溝通有困難，加上出發前一天發生小車禍，腳受傷走路不便，去一個禮拜又得流感，擔心自己變成負擔，因此趁著休息時加強日文，在實習單位人員的關懷協助下，2個禮拜完全康復，才能繼續實習。

黃虹紋指說，為了為長者盡一分力，她和其他2位同學每天都進行不同的益智遊戲，陪長輩做體操、協助用餐、復健、運動、沐浴，「桃太郎圖畫」」訓練長照中心長輩手部復健。由於桃太郎是日本長輩熟悉的人物，透過撕紙作畫方式讓他們手部操作，關節不退化，獲得熱烈迴響，這是很棒的實習經驗，如果能提升日文水準，考慮留在日本工作。

學生許洛于說，日本實習機構設備很新，工作人員也很親切，特地為她們安排長照相關日文教學，實習3個月發現日本長照機構很溫馨，很有家的感覺，鼓勵長輩學習自主生活，可以自行行走、自由活動，不會一整天都待在寢室，作息很規律，值得台灣學習。

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