呱吉到弘光科大開講 分享創業關鍵

2019-06-18 10:37

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學通識學院這學期開辦「三創實務導讀─創意、創新、創業知能的培養」課程，請各行各業創意家、創業者擔任講者，期末最後一堂課由創業網紅轉戰民代的台北市議員邱威傑（呱吉）講「創業」，他建議尋找創業方向要思考兩點：沒有人做過的、或是有人做過但自己具有獨特優勢的，並鼓勵學生：「有想做的事就勇敢去做吧！」

通識學院院長羅際芳表示，透過「三創實務導讀─創意、創新、創業知能的培養」課程，希望從講者的經驗傳承中引導學生學習開發自我創意，進而尋找到具有價值的創意，甚至勇於運用創新發明的作品、想法去創業，並提供一些實用的創業稅務及法律知識。

三創實務導讀的12堂課，請來辭去工作專心打遊戲的醫師馬克羊講「你的人生，你爽就好」、從興味玩家到遊戲共同負責人的創業者成寧講「我就是這樣創業的」、稅務專家彭成功講「創業團隊不可不知的公司法與工商登記」、余賢東老師講「文創產品之智慧財產保護」、作家嚴忠政講「創作力與職場半徑的平方π」、藝術家張志鴻講「書畫文創產品設計」…最後一堂課則由網紅呱吉（邱威傑）講「創業」。

邱威傑一進講堂，就受到學生熱烈歡迎，他指出，從17歲到30歲都在玩劇場，直到30歲時劇團解散，參加建中的第一次同學會看著當年的同學各個混得很好，心生感慨，覺得若不能成為藝術家，也要證明自己能賺錢，開始努力去當「普通上班族」，39歲那年已成為遊戲公司台灣分公司最高主管。

「雖然跟過去所有的老闆都保持滿好的關係，但沒有打從心裡認同老闆的一些決定，為證明自己是對的，應該要創業。」邱威傑說，因為這念頭決定在39歲那年創業，他一開始便思考兩點：創業要做沒有人做過的或是有人做過但具有獨特優勢的，盤點評估投入遊戲產業太燒錢之際，發覺網路廣告興起，網紅業配價碼高，但4年前網紅沒幾個，這個產業是新藍海！

厚臉皮地運用了一些「無恥」的方法，邱威傑不諱言，他以遊戲公司主管名義拜訪了所有網紅，了解「團隊有哪些成員？」「要怎麼做Youtube頻道？」「怎麼發想內容呢？」知道了內容製作產業Know-how後，開始創業。

邱威傑強調，創業最需要的就是掌握別人所不能做的「關鍵技術」，他能成功是比其他Youtuber更敢玩！比方說創業第一支破百萬觀看的影片「十大雞雞真相」，開箱影片他就在臉上畫雞雞半個月。他也以自己30歲才開始當上班族、39歲才創業的經驗，告訴台下學生：所有走過的人生經驗都不會是浪費、所有的開始都不嫌晚，有想做的事就去做吧！

台下聽課學生報以熱烈掌聲，感謝邱威傑的精彩分享。選修這門課的學生說，網紅成為現在年輕人的夢幻職業，但聽呱吉的分享更加了解，不論是當上班族或要創業做網紅，都必須自己有料、做足功課，才能有好的升遷或發展。

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