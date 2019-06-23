屏東溪岸「開卡盧」 也能製成植物吸管

2019-06-23 17:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕塑膠吸管限用令將在下個月上路，各種材質的吸管替代品成為熱搜產品，屏東萬巒鄉推展漂漂河活動的環保志工，以屏東溪岸常見的禾本科植物「開卡蘆」製作植物吸管，除了取材容易還可生物分解回歸大地，成為五溝水生態導覽的一大亮點。

開卡蘆的莖桿直而高大，可高達2至4公尺，有著像竹子一般的莖節，每到秋天開花時，就成為白茫茫的河岸美景一員，開卡蘆主要成群生長在水域淺水位，有緩衝水流、過濾水質的作用，全株都可利用，蘆稈可作建材搭設茅屋，蘆桿外層稈壁可編織成簾、席或做纖維造紙，其花序還可作為掃帚，過去也常見將莖稈作為蘆笛，或作為食材食用。

生態志工陳喬妤說，國內外紛紛開發塑膠吸管的替代品，除了玻璃、不鏽鋼材質，還有甘蔗、竹子、蒲草等「植物吸管」，開卡蘆在屏東溪流河岸常見，過去在東港溪支流佳平溪導覽時，通常會帶著遊客利用「開卡蘆」製作蘆笛，現在也帶著遊客投入吸管製作，除了讓遊客對溪岸植物有進一步認識，也能落實環保。

利用刀具將開卡蘆裁切成合適長度，再用筷子打通莖節，就是一根開卡蘆吸管，取材便利且製作過程簡易。

生態志工林雨青也表示，開卡蘆莖部中空且橫切面為圓形，相當適合當作吸管，其莖基部直徑可達2.5公分，吸珍珠也沒問題，可清洗重複使用，雖然開卡蘆吸管未製成產品販售，目前僅有導覽時會帶著遊客製作，但這個概念可為業者、消費者提供更多靈感，一起響應減塑。

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