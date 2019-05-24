自備吸管有優惠！ 台中11家餐飲業者打折或折價

2019-05-24 23:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署規範今年7月起全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類場所，「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，否則開罰，台中有11家業者外帶提供自備吸管優惠措施，消費可打95折、折價10元等優惠。

環保局長吳志超說，目前全市屬於該四類規範場所約500處，其經營的福利社、合作社、餐廳等從事販賣或餐飲業務均納入規範，經查獲提供內用消費者一次性塑膠吸管者，首次違規勸導，第2次起將依廢棄物清理法規定，處1200元至6000元罰鍰，

環保局指持續輔導業者不主動提供一次用塑膠吸管，並鼓勵業者提供消費者自備吸管優惠措施，外帶部分，已有11家業者響應，包括2家Friday美式餐廳自備吸管可折10元、糖手做茶飲、木衛二世界茶館、朝陽早餐、享半天茶飲店、茶香園茶舖、馨淇早午餐等業者可折2元，傑特曼茶飲綠水可折1元，泰爸泰式料理享消費打95折，小樹廚房可集點贈送小禮品，

有關「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，但若吸管取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。環保局提醒，禁用吸管將從今年7月1日起施行，109年7月1日起將無勸導期，首次查獲違規將直接罰款。

店家提供民眾自備吸管優惠可上環保局資源回收網查詢。

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