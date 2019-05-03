不習慣杯蓋就口喝？他研發的「吸管飲料杯」是新選擇！

2019-05-03 18:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一段自欖蠵龜鼻孔裡撬出一根吸管的影片，引發嘩然，也開啟「禁用塑膠吸管革命」，因應這波環保浪潮，義守大學EMBA研究生劉良成研發「具吸管功能之容器」，今年2月取得專利，正積極推廣運用。

劉良成當初看到影片相當震撼，心想「若有適合的替代性產品，則更有利於政策推動」；看到知名咖啡及速食業連鎖店宣示響應政策推動，開發出不需吸管的杯蓋，但他認為設計與吸管直立吸食功能仍有所不同，至於鼓勵自備重複性使用吸管，雖是不錯選項，但仍有安全及衛生疑慮，尤其若忘了隨身攜帶，當想喝飲料時又要再買一支，反而不環保。

為此，劉良成嘗試把吸管與容器直接結合一體，如此飲料杯就具有吸管功能，當喝飲料或珍珠奶茶就不需另備吸管，方便又實惠；他說，具吸管功能容器捨棄吸管實體但仍保留功能，可預期未來市場潛力，目前正與企業洽詢合作。

劉良成是金融業高階主管，EMBA碩士班畢業論文就是以此為題目，他說，指導教授李建興鼓勵不僅要實踐管理理論，也透過研發產品、尋找廠商、產學合作洽談等過程，深化論文內涵，因而去年間開始發想設計，並於去年7月申請專利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/