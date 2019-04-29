麥當勞不再提供塑膠吸管...拍賣平台上一支20萬！

2019-04-29 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕全球麥當勞為響應環保，不少國家已不再提供塑膠吸管，更有1361家麥當勞全面改用紙吸管，此舉讓許多麥當勞顧客難以適應，紛紛在網上連署要求恢復提供塑膠吸管，連拍賣網站上都出現要價不斐的麥當勞塑膠吸管。

綜合外媒報導，由於英國境內的麥當勞已停止提供塑膠吸管，有民眾異想天開，竟將麥當勞的塑膠吸管放上拍賣平台ebay上頭拍賣。

《每日郵報》報導，吸管最高售價飆到5000英鎊（約台幣20.4萬），不過，已搜尋不到該產品，疑似已經下架，目前平台上一支吸管的開價仍達上萬元台幣。

拍賣平台上待售的吸管皆有註明「全新」、「未拆封」，有民眾更在商品描述上寫道，很快就會成為傳奇的全新麥當勞吸管，你可以想像一下，50年後拿出麥當勞塑膠吸管給孫子看，他們會像崇拜上帝一樣看著你！

另還有民眾將不同年代的麥當勞吸管上架變賣，包括1986年、2009年及2016年，花招千奇百怪，引起不少民眾紛紛效仿賣起身旁的麥當勞吸管。

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