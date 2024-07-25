川普遇刺未遂案 賓州警局長驚爆「現場不只1人可疑」

美國前總統川普7月13日在賓州造勢大會遇襲，祕勤局幹員即到講台旁掩護川普。（美聯社）

2024/07/25 17:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上險遭暗殺，嫌犯庫克斯（Thomas Matthew Crooks）當場被擊斃。然而，賓州州警局長帕里斯（Christopher Paris）出席聯邦眾議院國土安全委員會聽證會時驚爆，當天除了庫克斯之外，維安人員還注意到其他可疑人物。

福斯新聞網（Fox News）報導，7月23日聽證會上，紐約州共和黨聯邦眾議員加巴里諾（Andrew Garbarino）詢問帕里斯：「庫克斯是當天唯一被認定為可疑的人嗎？」帕里斯回答：「不，他不是。」

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帕里斯進一步解釋，維安人員發現庫克斯「沒有按照正常程序進入會場」，「庫克斯從未通過安全警戒線進入會場內部。」

他表示，當天至少還有另外2名可疑人士被執法人員發現並跟蹤，但在下午5點10分左右，當執法人員發現20歲的庫克斯持有測距儀（rangefinder）後，他被列為「特殊個體」，「更加可疑」。

傍晚5點41分，也就是川普上台演講前約20分鐘，一名狙擊手發現庫克斯正在查看他的手機和測距儀，便拍下照片，並發送到「狙擊手小組」的聊天群組中。帕里斯說：「當時有一個簡訊群組在運作。他們在庫克斯使用測距儀時拍下了他的照片。這加劇了他們的懷疑……我知道，這條訊息立即被傳達給了美國秘勤局的指揮所。」

10多分鐘後，秘勤局人員發現庫克斯出現在距離川普演講台約137公尺外的一棟建築物的屋頂上。一名執法人員被派去監視該建築物的屋頂，但一名「吹哨者」事後告訴密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley），該名警官因為「太熱」而離開了崗位。

不到20分鐘後，庫克斯便從屋頂上開槍射擊。帕里斯強調：「在（川普）上台演講之前……我要澄清的是，（庫克斯）已被認定為可疑人物。但當時並沒有情報顯示他持有武器。」 帕里斯表示，庫克斯被認定為可疑人物的另一個原因是，「他一直在附近徘徊，沒有進入會場」。

他補充道：「當天有超過100人因為高溫需要醫療照護，還有一名6歲兒童走失。」

目前，當地執法部門、秘勤局和賓州州警尚未回應福斯新聞網關於當天在集會現場發現或拘留其他可疑人士的詢問。

賓州州警局長帕里斯（見圖）23日在國會聽證會上驚爆，川普遇刺現場不只一人可疑。（美聯社）

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