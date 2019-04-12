麥當勞禁塑膠吸管 今起冷飲直接喝／逐步推新杯蓋 6月全台停用

2019-04-12

〔記者楊雅民、楊綿傑／綜合報導〕台灣麥當勞昨宣布四月十二日起逐步推行「冷飲直接喝」，餐廳櫃檯不再主動提供吸管，台北市七十五家餐廳四月二十二日起率先停止供應塑膠吸管，六月底前全台三九七家麥當勞將全面停用塑膠吸管。其他連鎖速食業者則表示，仍在研議規劃中。

台灣麥當勞表示，「冷飲直接喝」計畫，今日上午六時起，將以台北舊宗餐廳做為示範店率先推行，不再主動提供吸管，考量消費者的便利性，麥當勞推行同時，將改用全新設計、可就口飲用的「直接喝」冷飲杯蓋。

估整體塑膠用量減少16％

「冷飲直接喝」的主張，不只要減少塑膠吸管使用，更期待透過消費者習慣的養成，逐漸減少各種吸管從生產、製造到運輸所耗費的資源，預估整體塑膠用量減少十六％。

台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，身為全球品牌領導者，台灣麥當勞持續與供應商夥伴努力研發各種環境友善方案，希望透過全台近四百家餐廳，在每天服務數十萬人次顧客同時，落實環保。

麥當勞開始禁塑膠吸管，響應環保，外界關注其他連鎖速食業者如摩斯漢堡、肯德基，甚至7-ELEVEN、全家等超商業者，是否也會跟進？不過，這些業者昨日都只回應，內部還在研議和規劃中。

環保署於去年六月預告限用一次性塑膠吸管草案，包含公部門、公私立學校、百貨公司、連鎖速食店等四大類，共八千家業者，自今年七月起，不得提供一次性塑膠吸管。

環保署副署長沈志修表示，禁用吸管是國際趨勢，國內部分公部門、學校、連鎖店等，已經準備好了、率先上路，環保署十分贊成也很鼓勵。

但有關餐飲業全面禁用吸管政策，目前在公聽會、預告階段，尚在蒐集各界意見，對於外界提出的疑慮也會尊重，希望一個好的政策還是必須有完善配套，環保署謹慎面對，預計四月底會有更明確的方向及細節。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/