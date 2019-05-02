內用禁塑膠吸管7月上路 年減億支

2019-05-02

〔記者劉力仁／台北報導〕塑膠吸管限用政策七月一日上路，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大類對象，內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管，違規的業者第一次勸導，第二次處一千二至六千元罰鍰。環保署估算，新制實施後，未來每年減少一億支塑膠吸管、約一％的塑膠吸管使用量。

影響4大類8千家

環保署昨天召開記者會說明相關作法，副署長沈志修表示，環保署今年四月民調，七成民眾知道此一政策，其中八成二支持。四大類對象全國約有八千家，環保署建議選用的替代方式包括：直接喝、紙吸管、取得環保標章的生物可分解塑膠、竹吸管、不銹鋼吸管、矽膠吸管。

一年內評估外帶是否禁用

至於工廠出廠就已附帶塑膠吸管之飲料，這一波未納入管制。另外，環保署預計一年內評估外帶飲料、手搖飲料業者，是否禁止業者提供一次用塑膠吸管。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，去年六月預告草案至今一年，許多業者已採取因應方案，譬如採用免用吸管的就口杯或提供替代材質吸管。目前麥當勞、TGI FRIDAYS、SUBWAY、高速公路新東陽經營的四個休息站、台南女中、SOGO百貨復興店、慈濟大林醫院內的商店都配合政策，不提供一次用塑膠吸管。

環保團體綠色和平表示，此一政策應能逐步改變消費者的飲用習慣。麥當勞內用和外帶都不再提供一次用塑膠吸管。環保署其實可縮短外帶也不提供一次用塑膠吸管的時間表。

另外，環保署將生物可分解塑膠吸管作為替代方案之一，但台灣目前缺乏可因應的回收體制和後端處理設施，可能被隨手丟棄流到海洋和自然環境中，環保署應加以防範。

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