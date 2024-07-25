為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

豪雨強襲中南部 17水庫洩洪、5縣市淹水警戒

氣象署今晨持續發布豪雨特報，全台22縣市皆有大雨或豪雨，其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東為超大豪雨警戒範圍，新竹縣、彰化縣、嘉義市、台東縣則是大豪雨警戒範圍。（圖擷自氣象署）

氣象署今晨持續發布豪雨特報，全台22縣市皆有大雨或豪雨，其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東為超大豪雨警戒範圍，新竹縣、彰化縣、嘉義市、台東縣則是大豪雨警戒範圍。（圖擷自氣象署）

2024/07/25 09:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受凱米颱風及其外圍環流影響，全台各地持續有雨，氣象署也持續對12縣市發布超大豪雨、大豪雨特報，經濟部水利署防災資訊網也陸續發布淹水警戒以及水庫放流警戒，提醒民眾多加留意。

氣象署今晨持續發布豪雨特報，全台22縣市皆有大雨或豪雨，其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東為超大豪雨警戒範圍，新竹縣、彰化縣、嘉義市、台東縣則是大豪雨警戒範圍，新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣則是豪雨警戒範圍。

氣象署於上午7時29分也針對高屏地區發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時45分，提醒當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。（圖擷自水利署防災資訊網）

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。（圖擷自水利署防災資訊網）

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。（圖擷自水利署防災資訊網）

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。（圖擷自水利署防災資訊網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大雨炸高雄 民眾收豪雨簡訊警報被嚇醒
2024/07/25 07:23

大雨炸高雄 民眾收豪雨簡訊警報被嚇醒
凱米颱風「快閃4小時」出海 氣象署：還有超大豪雨和長降雨
2024/07/25 07:43

凱米颱風「快閃4小時」出海 氣象署：還有超大豪雨和長降雨

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
高雄豪雨狂炸！多地時雨量破百毫米 部分已積淹水
2024/07/25 06:47

高雄豪雨狂炸！多地時雨量破百毫米 部分已積淹水
屏東西大武山雨量破600毫米 山區撤離超過4百人
2024/07/24 22:41

屏東西大武山雨量破600毫米 山區撤離超過4百人

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
凱米籠罩全台 防狂風驟雨 22縣市今全停班停課
2024/07/25 05:30

凱米籠罩全台 防狂風驟雨 22縣市今全停班停課
凱米颱風1狀況很特殊 鄭明典：沒見過可類比個案
2024/07/25 06:44

凱米颱風1狀況很特殊 鄭明典：沒見過可類比個案
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播