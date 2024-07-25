豪雨強襲中南部 17水庫洩洪、5縣市淹水警戒

氣象署今晨持續發布豪雨特報，全台22縣市皆有大雨或豪雨，其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東為超大豪雨警戒範圍，新竹縣、彰化縣、嘉義市、台東縣則是大豪雨警戒範圍。（圖擷自氣象署）

2024/07/25 09:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受凱米颱風及其外圍環流影響，全台各地持續有雨，氣象署也持續對12縣市發布超大豪雨、大豪雨特報，經濟部水利署防災資訊網也陸續發布淹水警戒以及水庫放流警戒，提醒民眾多加留意。

氣象署今晨持續發布豪雨特報，全台22縣市皆有大雨或豪雨，其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東為超大豪雨警戒範圍，新竹縣、彰化縣、嘉義市、台東縣則是大豪雨警戒範圍，新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣則是豪雨警戒範圍。

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氣象署於上午7時29分也針對高屏地區發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時45分，提醒當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。（圖擷自水利署防災資訊網）

水利署防災資訊網也陸續針對南投、雲林、嘉義縣、高雄、屏東等5縣市發布一、二級淹水警戒，並對新北、桃園、台中、南投、雲林、台南、高雄、屏東等縣市的17處水庫或水壩發布水庫放流警戒。（圖擷自水利署防災資訊網）

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