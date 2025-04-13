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    戒嚴風暴續集 尹錫悅明天為內亂罪受審 最重恐判死

    南韓前總統尹錫悅於4月11日搬離官邸，抵達首爾私人住宅時揮手致意。（美聯社）

    南韓前總統尹錫悅於4月11日搬離官邸，抵達首爾私人住宅時揮手致意。（美聯社）

    2025/04/13 14:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，南韓前總統尹錫悅去年底短暫宣布戒嚴引發全國政治風暴，遭彈劾下台後官司纏身，14日將首度以被告身分，就內亂罪指控出庭受審，為南韓民主化以來空前案例。

    去年12月3日，時任總統尹錫悅突然下令實施戒嚴，意圖中止所有政治活動並對媒體進行審查，試圖強行掌控國家。然而，這項震驚全國的軍事統治命令僅維持了短短六小時，隨即在反對派國會議員的強力反對下，遭國會投票否決。

    這次災難性的戒嚴嘗試，直接導致尹錫悅迅速遭到國會彈劾。今年4月4日，憲法法院更做出最終裁決，正式解除其所有總統職權，尹錫悅黯然下台。

    儘管已失去所有總統豁免特權，尹錫悅仍需為其發布戒嚴令的行為面臨刑事追訴。檢方以內亂罪起訴，相關審判程序將於週一啟動。若內亂罪名成立，這位64歲的前國家元首最高可能面臨無期徒刑，甚至死刑的嚴厲判決。

    此前，尹錫悅的律師團隊曾在今年2月的預審聽證會上，主張逮捕羈押程序存在瑕疵，該論點獲法院採納，使得尹錫悅在遭逮捕52天後獲釋。他是在今年1月一次拂曉突襲行動中被捕，此前他已與檢警對峙數週，成為南韓史上首位在任期間遭逮捕的總統。

    尹錫悅11日已正式搬離總統官邸，返回其位於首爾的私人住宅。他在沿途向支持者致意，並發表聲明表示：「現在，我將回歸做為一名大韓民國的普通公民，並將尋求一條服務國家與人民的新道路。」

    隨著尹錫悅下台，南韓預計將於今年6月3日舉行總統補選，以選出新任國家領導人。在此之前，國家政務將由代理總統韓悳洙負責處理。

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