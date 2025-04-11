川普再增中國關稅至145％ 習近平「國師」：500％也沒差

鄭永年指出，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛」。（中央社）

2025/04/11 16:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰緊張，美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%。對此，中國有「習近平國師」之稱的經濟學者鄭永年指出，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛」。

美中關稅戰升級中，白宮官員10日證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％。外媒報導，白宮官員表示，川普此前已透過行政命令，將中國關稅一路從84％提高至125％；但再加上川普此前已就芬太尼危機課徵的20％關稅，美國對中國課徵的關稅稅率實際上達到145％。

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對於川普將關稅提高到145%，中國外交部發言人林劍回應指出，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，他強調如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。

對此，鄭永年表示，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛！」

他表示，在這一波美方的打壓中，中國還是要集中精神辦好自己的事。短期內減少震動，例如透過國營資金和國中企增持護盤、穩定股市等；中長期更重要的，還是透過改革釋放內部潛力，把區域大市場、統一大市場弄好，這是真正的進步。

鄭永年認為，現在既然美國是一個不可靠的自私形象，中國就更要展現出理性和公正，繼續保持開放，大家自然會有選擇。中國不拉幫結夥，而是用自己的行動來吸引人，這很重要。

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