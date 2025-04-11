為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普再增中國關稅至145％ 習近平「國師」：500％也沒差

    鄭永年指出，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛」。（中央社）

    鄭永年指出，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛」。（中央社）

    2025/04/11 16:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰緊張，美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%。對此，中國有「習近平國師」之稱的經濟學者鄭永年指出，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛」。

    美中關稅戰升級中，白宮官員10日證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％。外媒報導，白宮官員表示，川普此前已透過行政命令，將中國關稅一路從84％提高至125％；但再加上川普此前已就芬太尼危機課徵的20％關稅，美國對中國課徵的關稅稅率實際上達到145％。

    對於川普將關稅提高到145%，中國外交部發言人林劍回應指出，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，他強調如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。

    對此，鄭永年表示，關稅之爭是有限度的。只要關稅加到60%到70%，跟加到500%其實沒差別，「都沒辦法做生意了，就是脫鉤了嘛！」

    他表示，在這一波美方的打壓中，中國還是要集中精神辦好自己的事。短期內減少震動，例如透過國營資金和國中企增持護盤、穩定股市等；中長期更重要的，還是透過改革釋放內部潛力，把區域大市場、統一大市場弄好，這是真正的進步。

    鄭永年認為，現在既然美國是一個不可靠的自私形象，中國就更要展現出理性和公正，繼續保持開放，大家自然會有選擇。中國不拉幫結夥，而是用自己的行動來吸引人，這很重要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播