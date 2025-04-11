獨家》渣男！人夫消防員騙交往 女義消實習生2度懷孕流產

屏東消防隊員始亂終棄引發地方議論紛紛。（記者葉永騫攝）

2025/04/11 23:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣陳姓消防隊員謊稱與太太離婚，欺騙年輕女義消實習生交往，她2度懷孕流產，引發憂鬱症，女實習生家長得知找陳男理論，他竟辯稱雙方你情我願，完全不想負責，家長氣到向縣長周春米投訴。屏東縣消防局長李彬正說，消防局今天（11日）已召開人評會，陳男記2小過，調職處分。

被害女實生家屬指出，陳姓消防隊員平時表現不佳，情緒控管有問題，也曾與主管發生衝突，卻利用職務關係，欺騙年輕不懂事的義消女實習生交往，騙稱已離婚單身，女實習生不知有詐，發生關係，懷孕後才知道遭到陳男欺騙。單純的女實習生還以為陳男會跟太太離婚跟她在一起，沒想到陳男不但不負責，還威脅說，事情鬧大會告女實習生侵害配偶權，造成女實習生壓力過大引發憂鬱症，現在精神狀態常常不佳，每週都要看精神科醫生治療。

請繼續往下閱讀...

家長得知女兒被期騙感情，相當生氣，要陳男出面處理，陳男則一副雙方你情我願，懷孕流產都跟他無關，家長憤而向縣長周春米投訴，屏東縣議員洪宗麒也出面協助協調。

屏東縣消防局長李彬正說，針對這名陳姓消防隊員的不當行為，今天消防局已召開人評會，決定對陳姓消防員記2小過處分，並且調離原單位，對於陳男的其他行為，將會依據相關法令處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法