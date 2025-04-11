為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》渣男！人夫消防員騙交往 女義消實習生2度懷孕流產

    屏東消防隊員始亂終棄引發地方議論紛紛。（記者葉永騫攝）

    屏東消防隊員始亂終棄引發地方議論紛紛。（記者葉永騫攝）

    2025/04/11 23:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣陳姓消防隊員謊稱與太太離婚，欺騙年輕女義消實習生交往，她2度懷孕流產，引發憂鬱症，女實習生家長得知找陳男理論，他竟辯稱雙方你情我願，完全不想負責，家長氣到向縣長周春米投訴。屏東縣消防局長李彬正說，消防局今天（11日）已召開人評會，陳男記2小過，調職處分。

    被害女實生家屬指出，陳姓消防隊員平時表現不佳，情緒控管有問題，也曾與主管發生衝突，卻利用職務關係，欺騙年輕不懂事的義消女實習生交往，騙稱已離婚單身，女實習生不知有詐，發生關係，懷孕後才知道遭到陳男欺騙。單純的女實習生還以為陳男會跟太太離婚跟她在一起，沒想到陳男不但不負責，還威脅說，事情鬧大會告女實習生侵害配偶權，造成女實習生壓力過大引發憂鬱症，現在精神狀態常常不佳，每週都要看精神科醫生治療。

    家長得知女兒被期騙感情，相當生氣，要陳男出面處理，陳男則一副雙方你情我願，懷孕流產都跟他無關，家長憤而向縣長周春米投訴，屏東縣議員洪宗麒也出面協助協調。

    屏東縣消防局長李彬正說，針對這名陳姓消防隊員的不當行為，今天消防局已召開人評會，決定對陳姓消防員記2小過處分，並且調離原單位，對於陳男的其他行為，將會依據相關法令處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播