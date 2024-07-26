07/26 各報重點新聞一覽

凱米肆虐重創南台灣，八掌溪洪水暴漲，台南市後壁區上茄苳段昨晨因溢堤，水淹附近農田成一片汪洋，警消救出張姓一家四口。（南市消防局提供）

2024/07/26 06:38

自由時報

凱米離去 西南氣流灌入 中南部 嚴防暴雨襲擊

強颱凱米在花蓮外海打轉多時後，大約昨天零時從宜蘭南澳登陸，狂風暴雨肆虐四個小時，凌晨四點廿分自桃園新屋出海，降為輕颱朝福建奔去，深夜解除陸警，但氣象署警示，西南氣流灌入，今苗栗以南有大豪雨，南台灣各縣市須嚴防超大豪雨。

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南台重創 彰化以南2261處積淹水

強烈颱風凱米肆虐重創南台，雲嘉南高屏等累積雨量都破一千毫米，劇烈雨勢導致彰化以南積淹水二千二百六一處，河堤溢流、潰堤、汽車泡水、道路中斷，災情蔓延整個南台灣。

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網路認識 威脅不從就上門… 惡狼逼3少女拍密片 重判8年

男子吳育瑞於二○二一年連續從網路認識三名年幼少女，竟脅迫少女需自拍自慰影像，否則就要對少女們不利，新竹地院認為吳男讓少女們成長過程蒙受難以磨滅的心靈創傷，甚至還上門騷擾，行為極為可惡，心態可議，依兒少性剝削防制條例脅迫幼女自行拍攝性影像罪重判八年。

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聯合報

雨炸中南部 高雄重創

凱米颱風帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，從市中心到郊區多處嚴重淹水。全台因風災釀五死五三一傷，停電戶數最高達八十一萬七九五一戶。賴清德總統今天一早將南下高雄勘災。

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母親不讓看西醫 爭醫療權的血癌男孩上台大

廿歲男孩吳嘉源升高三那年罹患血癌，因父親死於口咽癌、母親對西醫有恐懼和創傷，導致母子對治療計畫有歧見。吳嘉源來不及成年就要為自己的醫療權做選擇，最後由家事法庭裁決，由新北市長侯友宜成為吳嘉源的藥療特別代理人，是新北首例也是全國少見因醫療權而受安置個案。

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中國時報

凱米暴雨狂炸 高雄淹大水

強颱凱米侵台，25日颱風中心雖已出海，但強烈西南氣流加上外圍環流發展旺盛，暴雨又遇上沿海大潮，重創高雄市，整座城市幾乎泡在水裡，港都瞬間成水都。23日至昨晚8時最高總累積雨量出現在高雄茂林1673毫米，創下設站以來單日雨量新高，連中央氣象署都直呼「降雨驚人」。中南部、澎湖、金門及馬祖今天仍須慎防強風豪雨。

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巴黎奧運明天凌晨揭幕 塞納河水上遊行進場

2024巴黎奧運將於台北時間27日凌晨1點半揭幕，法國首都相隔100年再成奧運東道主，開幕典禮跳脫傳統的體育場，破天荒在塞納河以水上遊行方式進行，並於杜樂麗花園點燃聖火，為16天的精采競技揭開序幕。

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東縣消防局在里港鄉西隆路用大水桶救出受困民眾。（屏東縣消防局提供）

男子吳育瑞從網路認識3名年幼少女，竟脅迫少女需自拍自慰影像，新竹地院重判8年。（資料照）

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