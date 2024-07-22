台88線鳳山交流道拓寬雙車道 明年10月底完工

台88線快速公路鳳山交流道拓寬雙車道明年10月底完工。（記者陳文嬋攝）

2024/07/22 23:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台88線快速公路交通流量大，尤其鳳山交流道車多壅塞，高市府新工處力拚8月底完成橋梁下方延伸腹地，公路總局第三區養護工程處（簡稱三工處）進行鳳山交流道拓寬，規劃現有單車道拓寬為雙車道，但路肩因空間不足縮小，將於今年底前開工，預計明年10月底完工。

台88線快速公路為高屏交通要道，每天超過4萬部車輛行駛，尤其鳳山交流道經常車流回堵大排長龍，地方陳情多年要求政府改善，三工處原本預計要花3年時間改善，高市府透過退縮過埤國小及北側綠地，並縮減既有人行道改為車道，作為鳳山交流道延伸腹地，大幅縮短工程改善時間。

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三工處已完成鳳山交流道車道拓寬規劃，整體工程進入細部設計，將於今年底前開工，預計明年10月底完工，現有單車道4.7公尺，將拓寬為雙車道各3.5公尺。

但路肩因空間不足縮小，從外路肩1公尺、內路肩0.5公尺，縮減為內外路肩各0.5公尺，救護車原本可以行駛路肩，但於拓寬工程完工後，將無法行駛路肩，必須與一般車輛行駛道路，呼籲民眾禮讓救護車。

新工處則斥資2000萬元於台88橋梁下方，進行鳳山區過埤路北側車道改善工程，利用過埤國小及北側綠地，將過勇路至鳳頂路段全長380公尺，從7公尺道路拓寬至12公尺，同步進行排水、交通等工程，並新設人行道及右轉專用車道，強化人行動線順暢，增加用路人行車空間，力拚今年8月底完工。

新工處表示，台88線鳳山交流道匯入車流，導致過埤路及鳳頂路口交通壅塞外，也常因車流交織發生交通事故，工程於鳳頂路至真君路段，增設右轉專用車道，減少過埤路西行及右轉鳳頂路車流交織，也於鳳頂路及過勇路口，調整行人穿越線位置，並增設行人庇護島，提升人車通行安全。

台88線快速公路鳳山交流道將拓寬為雙車道。（記者陳文嬋攝）

新工處於台88線快速公路下方進行鳳山區過埤路北側車道改善工程，力拚今年8月底完工。（記者陳文嬋攝）

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