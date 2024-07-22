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中颱凱米海上警報發布 恐威脅東南部、東北部海面

中央氣象署晚間針對凱米發布海上警報。（中央氣象署提供）

中央氣象署晚間針對凱米發布海上警報。（中央氣象署提供）

2024/07/22 23:50

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米逼近，中央氣象署晚間11點30分發布海上警報，警戒範圍包括台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報指出，今晚11點凱米颱風中心位於鵝鑾鼻的東南方約580公里處，以每小時17轉20公里速度，向北轉北北西進行。近中心最大風速為每秒33公尺（約每小時 119 公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風。

根據最新資料顯示，凱米颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向北轉北北西移動，對巴士海峽、台灣東南部海面、東北部海面將構成威脅。氣象署指出，台灣東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署也提醒，明天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率。台灣附近面及巴士海峽風浪亦逐漸增大，尤其明天晚間起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有3米以上浪高。

明天蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，下午起桃園至苗栗沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。另外適逢大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

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