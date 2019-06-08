因應罷工威脅 林佳龍6/10將邀長榮、華航召開應變會議

2019-06-08 14:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨日順利取得罷工權後，不少民眾及旅行業者擔心出國行程及權益受損，交通部長林佳龍將於6月10日下午召開應變中心會議，邀集長榮航空、中華航空一同參與，討論罷工發生後，如何在第一時間進行運能調度及增班支援。

對於工會質疑交通部擬定罷工應變計畫，是要削弱工會罷工威脅，交通部政務次長王國材表示，尊重勞工罷工權，也積極溝通勞資雙方，希望儘早達成協議避免罷工；但交通部站在民航運輸業主管機關的立場，具有保障疏運順利的責任，因勞資爭議傷及無辜旅客，所以政府必須採取行動，這是航空業主管機關的責任，並非是要削弱工會罷工權。

為強化民航勞資爭議預防機制，保障旅客權益，交通部從今年2月起即積極採取各項主動作法，包含成立勞資關係訪視及諮詢小組，掌握勞資協商重要議題，並對勞資雙方表達關懷，持續透過各種管道主動與勞資雙方溝通，促進勞資雙方協談。

勞資雙方於4月17日第三次調解破裂後，交通部立即責成民航局自4月19日起成立應變小組，由民航局長林國顯擔任召集人，督促長榮航空及協調有關單位擬妥應變計畫及因應方案，迄今已開過4次應變小組會議。

民航局另已分別於4月24日、5月6日、23日召開三次會議，協調國防部、交通部航港局、觀光局、華航、立榮、華信等相關航空公司，除要求長榮航空必須展現誠意，持續與工會協商，存異求同，一起營造旅客、員工、公司三贏的結果外。針對罷工對國內航線運能可能造成影響部分，也已協調其他航空公司盡力協助疏運，並將視情啟動ABC疏運應變計畫，請航港局協調海運業者加開船班，並適情請國防部調派軍機協助支援，另請觀光局就團體旅客部分協助轉知旅行社預為因應，各航空站就大量旅客滯留機場情況先行演練，同時協調航警局協助於罷工期間維持機場旅客秩序，務將罷工事件對旅客之影響降至最低。

交通部進一步表示，民航局對長榮、立榮航空85條國際航線，及國內本島、離島航線航班均有分析掌握，隨罷工情勢升高，該部已成立跨部會應變中心，先期將由王國材政務次長擔任指揮官，並將視情勢升高情形由林佳龍部長親自擔任指揮官，全力保障旅客及相關業者權益。

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