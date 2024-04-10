結合太空中心、電視台、調查局 竹縣推12場一日職場體驗

新竹縣長楊文科今天率領用職業為標記的服裝秀麻豆們，一起向15歲到19歲的青少年朋友們發出邀請，快快上網報名參加「全能職事所」一日職場體驗。（記者黃美珠攝）

2024/04/10 14:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹縣近2年不斷推出青少年職涯探索計畫，今年用「全能職事所」為題，結合國家太空中心、電視台、法務部調查局、六福村主題遊樂園等12類產業，以2個月為期將辦12場一日職場體驗，縣長楊文科今與12大產業代表一起造勢，號召有興趣的青少年報名，每場只有20個機會，也可以12場都報名，課程全部免費。

縣長楊文科說，這12場體驗活動以年滿15歲以上到29歲、設籍新竹縣或在新竹縣就學就業的青少年朋友們為優先，活動方向有三，分別是：提供職涯探索、1日職場體驗、以及讓青少年增能。

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職場體驗活動主要幫青少年在還沒踏入職場就有機會先參與企業的活動，像是學習如何化特殊妝造、風電的營運管理、或是動物的飼育跟農莊管理等，說不定可以幫大家找出自己很好的發展新方向，等於專門傳授課堂上沒有教的職場之道。

縣府教育局長楊郡慈說，他們從6月29日起到8月28日為止，將推出12場的一日職場體驗，首場就是走入木酢達人認識地方創生，接著去國家太空中心參觀，理解衛星研發員和工程師的職場環境和工作內容等。

此外，另從5月1日起到10月2日之間，搭配前述一日職場體驗活動，也規劃了12場的青少年職涯增能講座，輪流在縣內的大專院校、高中或是國中校園內舉辦，每場40到60人，只要是縣內國中以上的學子們都可以就近報名參加，課程安排有：如何做好簡報和提案、怎麼避開職場詐騙的坑、學習表達和溝通以增加團隊合作意識、認識聯合國的職業工作進而探究公共議題等。

今天早上的宣傳造勢會上，教育局特別安排相關職業類項的服裝走秀來吸睛，因為這次職場體驗的方向包含傳統技藝、明日科技、環境關懷、當代最夯、以及生活調味5大面向，有興趣的人即日起就可上網到縣府教育局青少年事務科的官方臉書粉專報名。（14:48更新）

新竹縣今天結合國家太空中心等12類產業代表，共同啟動「全盟職事所」的職涯探索主題活動，幫助新竹縣的青少年朋友們早日找到自己的人生方向。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左5）今天結合國家太空中心等12類產業代表，共同啟動「全盟職事所」的職涯探索主題活動。（記者黃美珠攝）

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