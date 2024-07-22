東港鹽埔漁港水產加工冷鏈中心動土 卓榮泰：盼提升漁民收益

東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心模擬圖。（屏縣府提供）

2024/07/22 16:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年黑鮪魚大豐收，但盛產期無足夠倉諸致價跌，為提升漁產競爭力，行政院長卓榮泰今天到東港鹽埔漁港鹽埔泊區為「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」動土，卓榮泰強調，透過凍儲延長產品保存期及維持食材保鮮，抑制短期價格波動，穩定整體的產銷調節，進而提振農漁民收益。

今年黑鮪季價格崩跌，農業部開始調整方針，該塊地的冷鏈加工廠主項也朝遠洋、沿近海的現場捕撈漁業水產著手，漁業署共投下近5億元，今天縣長周春米、農業部長陳駿季和立委民進黨籍莊瑞雄、徐富癸及國民黨籍蘇清泉及在地民代等，都到場一同持鏟動土。

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周春米致詞時表示，屏東為農漁大縣，漁業中遠洋、沿近海約近百億、養殖則有60億，今年黑鮪魚因大出，6月初所有人都在找倉儲，這樣的設施迫在眉睫。她並感謝行政院對東港鹽埔漁港的支持，包括缷魚廠、製冰廠及8月3日要開幕的鹽琉線候船室，這些都是從林全、賴清德、蘇貞昌到現任院長卓榮泰一路以來定案的建設。

農業部長陳駿季指出，過去獲行政院支持進行包括東港泊區深水碼頭整建浚深、鹽埔泊區外籍船員休憩處所，還有將完工的港區水域清疏工程及明年完工的缷魚場等，目前則是「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」，其中包含加工廠、冷凍倉庫等設備，建置完成後可「物盡其用、貨暢其流」，未來可望將黑鮪魚透過加工再送往市場通路，讓國人能吃到產地直送的新鮮產品，創造生產端、通路端與消費端三贏的產銷供應鏈，就是推動冷鏈計畫最大目的。

陳駿季說，建置後首先是漁獲減少耗損，因捕撈漁業缷貨時無冷鏈將易腐敗，第二是確保漁民收益，遠洋漁業缷魚後若無即刻三清分切再凍儲，漁獲難維持品質，冷鏈「不斷鏈」即可確保到貨品質，第三則是產銷調整，像今年黑鮪季就是集中短期大出，若無完善的加工、凍儲，魚一腐敗價格即低落，冷鏈廠可維持鮮度，中心建置後初估有2000公噸加工量能並凍儲，可於非產季時釋出，綜上皆可提升漁民收益、確保供貨品質保護食安。

「東港鹽埔漁港可說是黑鮪魚的母港！」卓榮泰強調，會於此興建就是確保在法令限制許可下，捕撈更多黑鮪魚並提供給國民健康美味安全的黑鮪魚，這是國家整體建設，中央建設將持續推動，包括今天的冷鏈中心及交通部的候船室，就達6.6億，希望讓人民知道政府進步腳步不停歇，諸多院長來此，就是因為對此地有共同計畫，期許工程如期如質完成，這才是政府對屏東鄉親最大的回饋。

行政院長卓榮泰到東港鹽埔漁港為「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」進行動土。（記者陳彥廷攝）

行政院長卓榮泰到東港鹽埔漁港為「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」進行動土。（記者陳彥廷攝）

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