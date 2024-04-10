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全國第一所 高雄將成立台語實驗小學

高雄市議員張博洋（右）強調高雄是台語之都，教育局長謝文斌（左）證實，高雄正籌設全台第一所台語實驗小學。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議員張博洋（右）強調高雄是台語之都，教育局長謝文斌（左）證實，高雄正籌設全台第一所台語實驗小學。（記者葛祐豪翻攝）

2024/04/10 10:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄主要使用台語的人口高達119.9萬人，是全國唯一「台語百萬人口城市」，堪稱「台語首都」；教育局長謝文斌今天在議會答詢時表示，正籌設全國第一所台語實驗小學，順利的話，明年度正式掛牌。

根據行政院2020人口及住宅普查結果，高雄主要語言為台語的比率43.2%，乘以人口數來估計，高雄主要使用台語人口高達119.9萬人，是全國唯一「台語百萬人口城市」。

2到5名依序為台南94.8萬人、台中90.9萬人、新北87.2萬人、彰化76.6萬人，台北僅有40.7萬人慣用台語人口，大約是高雄3分之1。

高雄市議會今天進行教育部門質詢，議員張博洋指出，高雄是台語之都，戒嚴時代國民黨不准台灣人說台語，這是一種體制的華語霸權，高雄市目前對台語文化與語言保存，除了推動台語相關課程外，是否可以尋找合適地點，向中央爭取經費，催生全台第一所實驗學校，以台語進行學習的沉浸式教育場域。

對此，教育局長謝文斌答說，配合國家語言發展法，高雄市國中小都已有台語課程；針對設立台語實驗學校，教育局的本土教育委員會經過討論，詢問多間學校的意願，目前已有進展，已經選擇一間小學，願意成為台語實驗小學。

高雄市教育局國小教育科科長邱月櫻表示，台語實驗小學的全部或部分領域課程，希望老師至少一半要講台語，有些家長有意見，教育局目前正持續與學校及家長溝通，順利的話，今年8月將先以試辦計畫進行，預計明年度8月正式掛牌。

據了解，這所小學位於北高雄、原高雄縣境，學校不大，學區居民也以講台語居多，主客觀條件適合轉型為台語實驗小學，若順利掛牌的話，可望成為台灣第一所台語實驗小學。

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