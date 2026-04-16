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    首頁 > 政治

    「座車追蹤器」曝光！半年前已丟棄李乾龍拒報案 新北警仍將偵辦

    2026/04/16 16:07 記者徐聖倫／新北報導
    李乾龍提供的追蹤器黑白影印相片。（記者徐聖倫翻攝）

    李乾龍提供的追蹤器黑白影印相片。（記者徐聖倫翻攝）

    國民黨副主席李乾龍座車遭裝設追蹤器，還接到恐嚇信，新北市警局不敢大意，今下午局長方仰寧公開表示，即使李乾龍不願報案，本案也已組成專案小組，將盡速蒐證並報請檢察官指揮偵辦。

    新北市警局今下午召開記者會。方仰寧說，警方接到李乾龍相關消息，第一時間派遣副局長林武宏前往了解，釐清相關細節，但李乾龍婉拒。今上午，林武宏再率刑警大隊、三重警分局再次主動找李乾龍，但李乾龍依舊婉拒不願報案作筆錄。

    林武宏表示，李乾龍只交代追蹤器是在今年1月保養汽車時，車廠員工在排氣管附近找到，由司機帶回來拍完照片後隨即丟棄，他推估應是去年11月份他上任國民黨副主席時被裝設的。另恐嚇信部分，李乾龍則拒絕多談，只淡淡說不是什麼大事，亦婉拒警方提供相關保護措施；最終李乾龍只提供了一張黑白影印的追蹤器照片，他在上頭簽名並表明已丟棄。

    方仰寧表示，汽車修理廠應有相關紀錄，目前已由刑大、三重警分局、刑事局組成專案小組著手進行蒐證，之後將盡速報請檢察官指揮，本案警方將會追根究底，給社會大眾一個交代。

    新北市警局副局長林武宏與李乾龍談話，李乾龍婉拒報案。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局副局長林武宏與李乾龍談話，李乾龍婉拒報案。（記者徐聖倫翻攝）

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