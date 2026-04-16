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    首頁 > 政治

    蕭敬嚴點名「等她很久了」！徐巧芯再度爆炸怒回：這是威脅或恐嚇？

    2026/04/16 17:10 即時新聞／綜合報導
    蕭敬嚴（左）回應「我等她很久了」，徐巧芯再度怒批這是威脅還是恐嚇？（資料照，本報合成）

    蕭敬嚴（左）回應「我等她很久了」，徐巧芯再度怒批這是威脅還是恐嚇？（資料照，本報合成）

    國民黨新北市議員第11選區選舉黨內初選爭議越演越烈，遭國民黨處分停權1年的前發言人蕭敬嚴從初選民調中勝出，立委徐巧芯對此怒嗆：「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」，蕭敬嚴回應「我等她很久了」，徐巧芯再度怒批這是威脅還是恐嚇？「有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？」

    國民黨新北市議員第11選區選舉，新北市黨部今天公布黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。引發立委徐巧芯不滿，她表示蕭被停權1年已經生效了，只要決議沒有改變就不會被「提名」，也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，「所以不管蕭男多嗨，他最終頂多脫黨參選。」

    徐巧芯還說，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？最後怒嗆：「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

    針對徐巧芯批評，蕭敬嚴稍早在臉書發文表示：「用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要。」他受訪被問到如何看待徐巧芯開罵言論時表示「非常好、自己就在等這一題」，「盡量問吧，我等她很久了」。

    對此，徐巧芯也在臉書轉傳相關訪問片段，再度嗆問，蕭敬嚴選前說要跟自己道歉「過激言論傷害黨內同志」，還在節目上說過去對她的抹黑「相信她能理解」，結果選後說「我等她很久了」，所以哪個才是蕭的真面目？蕭要等自己做什麼？這是威脅還是恐嚇？「有人看得懂這個嘴臉是什麼意思嗎？」

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