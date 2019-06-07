備戰罷工 長榮：會協助旅客簽轉、提供免收續費退改票

2019-06-07 15:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日進行罷工投票開票作業，並已順利取得罷工權。長榮航空表示，公司是重大利益關係人，特以函文表達希望能全程見證開票作業，但不解桃空職工為何拒絕，對於罷工投票結果，深表遺憾。面對可能的罷工活動，長榮已進行相關的應變規劃，發生罷工當下就會成立緊急應變小組，統籌及盤點人力、航班調度、旅客輸運規劃，並於第一時間在機場、官網、手機APP公告受影響航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

在旅客疏運方面，將會盡全力協調簽轉別家航空，讓旅客儘早抵達目的地，對於自行取消或變更行程的旅客，也會提供退票及改票免收手續費服務。

長榮航空表示，過去20次的團體協商、3次的調解會議、2次的重啟協商會議，公司皆秉持誠信協商的原則，每次會議都會依桃空職工的訴求，提出合理的對案或意見，但桃空職工並未就公司提出的對案具體回應，因此無法達成共識。

長榮航空表示，協商大門不會關閉，並已於昨日回函工會因籌備股東會因素，希望6月25日後擇日再行協商；長榮認為務實對話、理性協商才是解決爭議的最佳方式，並呼籲工會在爭取空服員福利之際，也能以消費者及旅客的權益為優先考量。

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