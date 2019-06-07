長榮空服員罷工投票結束 9:30起開票統計

2019-06-07 09:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員恐隨時發動罷工。桃園市空服員職業工會罷工投票昨截止。工會秘書長鄭雅菱宣布今天上午9點半起開始進行開票作業，開票過程將分為唱票、監票和記票三個部分，全程有勞動部、桃園市勞動局人員和律師監票，合法且具正當性，預計開票作業將為時5到6個小時，至於何時啟動罷工要等開票作業結束才會說明。

關於長榮質疑此次合法性，鄭雅菱表示，票匭今天上午由律師陪同保全全程送到現場，且開票過程全程錄影，並有勞動部及桃園市桃動局人員陪同，具合法及正當性；過往工會開票慣例也都未邀請資方，且資方在開票現場紀錄會違反工會法第35條，對工會活動不當干預。

桃空職工5月13日發起罷工投票，昨天截止，已有超過4000名會員投票，其中超過3000名為長榮空服員，投票率已超過工會設定的罷工雙門檻，包含全體會員過半同意的2967票、長榮分會8成同意的2621票。

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