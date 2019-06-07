批長榮航空不願放下武器 工會：不排除6/24以前發動罷工

2019-06-07 15:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工開票結束，工會同意票總計4038票，其中長榮會員同意票為2949張，包括工會超過半數會員同意、長榮超過8成會員同意雙門檻已達標，桃空職工理事長宣布正式取得合法罷工權。工會表示是否要走到罷工這一步完全取決於長榮航空的態度，將在適當時機宣布罷工。由於長榮航空昨已發公文向工會表明6月24日以前將不開啟協商，工會也坦言，不排除在6月24日以前發動罷工行動。

工會表示，此次開票結果已超過勞資爭議處理法規定的全體會員過半數同意法定門檻2967票，也超過工會設定的長榮分會超過8成同意門檻2621票，正式取得合法罷工權。

工會表示，今天投票結果已清楚展現長榮空服員的民意，高達9成長榮空服員堅定表示，要以罷工行動，捍衛應有的權益和尊嚴。工會將遵從會員意志，擇期執行罷工行動，並請全體會員即日起隨身攜帶印有罷工的頭帶，在全球拍照上傳打卡，並隨時留意工會下一步通知。

工會表示，過去工會屢次讓步，但不願放下武器的是長榮航空，這場罷工危機能否解決，長榮航空才是關鍵角色。工會重申，工會仍不關閉協商，但是否走到罷工這一步以及何時罷工，長榮航空的態度將是關鍵因素。在過往與長榮協商經驗中，比起協商對案，長榮航空更在意塑造工會不願意直播的形象。甚至在工會提出願意直播協商，長榮航空昨日發文告知工會6月24日以前都不願協商。工會也不排除在6月24日以前發動罷工行動。

工會表示，工會願意直播，但要達到3個條件，第一，主席必須是公正第三方，不限官方人選；第二，直播現場中因勞資爭議複雜，須有專業意見進入，不然容易傳遞錯誤資訊給社會大眾；第三，為避免浪費社會大眾資源，直播要要限定次數。

至於罷工前是否有罷工預告期？工會表示，去年12月底送出勞資爭議調解後，到現在已經過了6個月，這半年來已經達到預告效果，工會屢次召開記者會呼籲資方協商都是無數次的預告，工會也會選擇適當時機公告罷工日期。工會同時呼籲政府及航空業者應盡力做到告知旅客義務。

媒體也問及最可能的罷工時機，工會表示，這完全取決於長榮航空的態度。

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