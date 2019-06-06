長榮空服員罷工跨門檻 明上午公開投票情形

2019-06-06 16:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會從今年5月13日至今（6）日進行罷工投票，桃空職工表示，截至罷工投票結束，長榮空服員超過3000人前來投票，長榮分會投票率已逾90%；華航空服員也有超過1000人投票。投票率遠超過設下全體會員過半同意的2967票、長榮分會八成同意的2621票的罷工雙門檻。投票結果預計明日上午9點30分於中華電信工會進行開票。

桃空職工表示，長榮空服員對罷工投票的支持，充分顯現工會訴求具有空服員的民意基礎，但日前承諾端午節不罷工，邀請長榮航空董事長林寶水來協商，但非常遺憾5月24日、5月29日兩度重啟協商，林寶水皆未出席，長榮航空公司也無法給出更有誠意的方案。不過工會已於5月31日致函長榮，表達罷工投票後仍開放協商意願，也同意在由第三方公正人士主持、開放專業意見進入協商、直播應限定次數等三條件情況下，直播協商過程，不過長榮尚未函覆，只來函要求參與見證本會罷工投票開票程序。

桃空職空表示，罷工投票程序屬工會內部民主和自治範圍，工會投票、開票過程皆全程錄影，中間票匭運送也委託保全公司，明日開票並已邀請本會律師和主管機關桃園市政府勞動局、勞動部到場見證，以示公信，確保本會罷工程序公正合法。

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