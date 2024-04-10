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花蓮強震》麥克風當玩具！搜救犬Roger萌登CNN首頁

拉布拉多搜救犬Roger受訪時將麥克風當玩具一口咬下，一舉登上國際新聞媒體版面。（本報資料照）

拉布拉多搜救犬Roger受訪時將麥克風當玩具一口咬下，一舉登上國際新聞媒體版面。（本報資料照）

2024/04/10 13:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮外海4月3日發生芮氏規模7.2大地震，釀13死、逾千人受傷，各縣市除緊急派遣人力協助救災，也出動了一批經驗豐富的搜救犬。其中，拉布拉多搜救犬Roger在砂卡礑步道尋獲第3名罹難者遺體，立下大功，卻在受訪時將麥克風當成玩具一口咬去，可愛反應不僅逗笑眾人，更登上國際新聞媒體版面。

《CNN》以「因過於頑皮未獲警校青睞的Roger成為台灣救災明星犬」為題，介紹了Roger在救災的出色表現，並將報導刊登在網站首頁。CNN指出，拉布拉多犬Roger因為親人、頑皮的個性，未能順利成為緝毒犬，卻在救災行動中贏得台灣民眾的喜愛。

來自高雄的搜救犬Roger6日協助尋獲第3具遺體，確認是21歲的胡姓女子。然而Roger其實出生於緝毒犬培訓中心，卻因活潑個性無法完成訓練而遭到淘汰。高雄搜救犬隊小隊長陳志三表示，「這些（特質）正好是我們想要的搜救犬。」

「轉行」成為搜救犬後，Roger的表現異常突出，2022年成功通過全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織）國家評量檢測高級認證，一舉躋身世界盃標準的高級搜救犬；現則為「一線三星」隊員階級。

陳志三表示，Roger2018年投入花蓮雲門翠堤大樓搜救，「是牠的處女秀」。其後於2020至2024年投入高雄市內多處山區搜救，加上此次花蓮災區總計有7次搜救經驗。

本次在花蓮震災立功，或將是已年滿8歲「老犬」Roger的最後一次勤務，牠即將於9歲依《動物保護法》、《高雄市政府消防局退役搜救犬認養原則》等相關規定退伍，送至經遴選的認養家庭享福。

來自高雄的搜救犬Roger6日協助尋獲第3具遺體，立下大功。（本報資料照）

來自高雄的搜救犬Roger6日協助尋獲第3具遺體，立下大功。（本報資料照）

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