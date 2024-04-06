花蓮強震》「Roger」來回聞2次發現罹難者遺體 領犬員還原現場情形

高市特搜隊領犬員李信宏帶著Roger受訪。（記者鄭景議攝）

2024/04/06 16:48

〔記者鄭景議／花蓮報導〕高雄市特搜隊搜救犬「Roger」，在今日上午的搜救任務中，於砂卡礑步道成功搜索到第三具罹難者胡姓女子遺體，胡女遺體下午送往殯儀館相驗後將交還家屬；特搜隊領犬員李信宏帶著Roger受訪還原當下發現遺體情形，採訪結束後Roger還誤把記者麥克風當玩具一口咬下，讓李信宏驚呼「那不是玩具！」

李信宏表示，一開始在搜救點是由花蓮特搜隊搜救犬進行搜索，負責搜索右側，Roger則是第2隻開始搜尋的搜救犬，搜索左側，Roger一開始有經過罹難者遺體位置，但他起初只稍微嗅一下就離開，主因是平時主要訓練牠搜索生還者，遺體的味道與生還者不同，使他產生困惑。

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但Roger過不久又回到同個地點，發現該處味道不對勁，就在該地點停留反覆嗅聞，讓李信宏也停下腳步查看，靠近之後才見到遺體的大腿。

李信宏說，平常受訓時，搜救犬發現生還者會大聲吠叫，而動物遺體與人類遺體的味道不相同，儘管人類分辨不出，但對狗來說還是有不一樣，也因此Roger還是發現該處有人類停留原地，才終於讓搜救隊員發現遺體。

據了解，Roger已經8歲，服役也有5年，是快達退休年齡的老將，牠並非第一次參與花蓮強震搜救，2018年花蓮震災時就有協助搜索重災區「雲門翠堤大樓」。

採訪結束後，Roger誤以為記者麥克風是玩具，撲上前嘗試想咬，李信宏驚呼制止喊「那不是玩具！」，Roger才委屈趴在地上，李信宏不捨下趕忙拋餵Roger零食，Roger才開心躍起咬下零食，逗趣的互動引發眾人一陣歡笑。

Roger撲向麥克風。（記者鄭景議攝）

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