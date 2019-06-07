因應罷工威脅交通部成立應變小組 請華航隨時準備增班

2019-06-07 15:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日順利取得罷工權，交通部政務次長王國材表示，現已成立應變小組，並分為「航班調度及旅客服務」、「場站服務」、「旅行業務」及「勞資協調」4大任務分組，只要宣布罷工，相關人員馬上就會進駐應變中心。

王國材表示，交通部應變中心先期由部長指派次長擔任指揮官，並視情勢升高情形由部長擔任指揮官，勞動部指派適當層級主管擔任副指揮官，民航局長擔任執行秘書；其下由民航局、桃園機場公司、觀光局之首長或副首長、勞動部及相關航空公司（華航、長榮等）總經理或副總經理等相關成員組成，一旦宣布罷工，相關人員就進駐。

交通部日前請觀光局調查暑假搭乘長榮團客情況，王國材表示，已有請旅行業者特別注意，隨時要做好簽轉的準備；另有請民航局分析長榮運能，初估暑假期間長榮國際線運量佔24%，每天國際線旅客約3.7萬人次、國內1.3萬人次。

王國材說，雖然中華航空已做好罷工後增班準備，但真的發生罷工，還是很難讓所有旅客在當天就完成簽轉，順利抵達目的地；不過相信這次大家都已經有所準備，絕對會比華航空服員罷工情況好很多。另外，已要求包含國內馬祖航線等無可替代航線，攸關民眾基本行的需求，長榮集團一定不能停。

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