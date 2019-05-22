台中外籍旅客減少 中市議員批花博行銷破功

2019-05-22 14:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博已在4月24日閉幕，台中市議員賴佳微今日質詢時表示，根據交通部觀光局資料顯示，去年1至3月到台中的外籍旅客數有51萬700多人，而今年1至3月卻僅有18萬3000多人，少了32萬7600多人，顯示花博行銷破功，沒有帶動台中發觀光財。台中市政府觀旅局則澄清，這個數字僅是8家觀光旅館住宿人數，不包括477家旅宿業住宿人數，因此與實際住宿人數不符。

賴佳微表示，台中花博在前市長胡志強任內開始爭取，前市長林佳龍執行，展期為去年11月3日至今年4月24日，現任市長盧秀燕只需負責推銷，盧秀燕找了具行銷專業人才林筱淇，擔任觀旅局長，但據交通部觀光局資料顯示，今年1至3月，台中市外籍旅客住宿人數為18萬3000多人，而去年同期達51萬700多人，大幅減少32萬7600多人，顯示花博行銷推廣破功，沒有帶動台中發觀光財，也說明盧市府根本不懂行銷、無法帶動台中經濟。

賴佳微指出，林佳龍在市長任內擴展國際線航點、中進中出，加上總統蔡英文的新南向政策，很多外國旅客會專程來台中旅遊，讓台中外籍旅客數穩定成長；建議盧市府應針對外國旅客進行調查，了解其旅遊目的，並設計出符合各客群的旅遊規劃，同時再增加國內航線航班數，才是吸引外國遊客的良策。

觀旅局長林筱淇表示，新市府團隊上任時，花博相關行銷預算皆已發包執行，用掉9成，在預算拮据情況下，各局處仍竭盡全力行銷花博，最後創下700多萬參觀人次佳績，期盼外界給予肯定。

另外，觀旅局指出，經彙整交通部觀光局統計資料及調查統計今年1至4月一般旅館資料顯示，花博期間台中市住宿人數約389萬3542人次，比前一年同期成長13萬8571人次。其中，本國藉旅客約282萬5595人次，較前一年同期成長17萬4647人次；外藉旅客住宿人數75萬7211人次，較前一年同期74萬3203人次，成長人1萬4000多人次。

觀旅局也指出，交通部觀光局目前僅公布至今年3月份統計資料，今年1至3月僅有台中8家觀光旅館住宿人數，但台中市共有485家旅宿業，亦即尚有477家住宿人數未公告，議員公布的數據與實際狀況不符。

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