花博免費讓付費人數跳水 網友痛罵：把花錢的當白癡

2019-04-25 19:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博閉幕，參觀人數約725萬人，虧損逾12億元。不過免費政策導致虧損爭議，未因閉幕而結束，除了市議員吵翻天，PTT網友也熱議，表示「開放免費一定有排擠效應好嗎」、「無能比貪汙更慘的實證」、「領中央補助，只有台中人免費無限看，被酸剛好已」。

台中市議會昨日進行花博預算及執行專案報告，民進黨議員砲轟市長盧秀燕的免費入園政策導致門票收入不足、遊園品質低落，虧損12億多元，還要全體市民買單，要求她向市民道歉。

面對質疑「市民免費入園政策」導致賠錢，盧秀燕則指出，前市府辦理花博，所有措施概括承受，提出市民免費政策是因為花博卡遭市民反對，為重視民意才開放市民持身分證免費參觀花博，新政策絕無導致營收虧損。

相關新聞被分享至PTT，也引來大批網友熱議，網友們普遍對於免費政策未表認同，表示「免費沒有吸引多少台中人製造熱潮，反而讓付費人數大幅縮水」、「開放免費一定有排擠效應好嗎」、「花博也KMT要辦的免費也KMT說的，虧錢DPP的錯」。

甚至有網友大酸「錯誤政策，把花錢的當白癡」、「台中市民免費進場，不過虧錢還是要台中市民付錢喔」、「交接以後，人數狂跌，繼續怪前任阿」、「我們全家（外縣市）原本要去的，知道台中人免費後就不去了」、「無能比貪汙更慘的實證」。

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